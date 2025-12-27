Logo
Путин честитао Додику Нову годину и Божић

27.12.2025

08:47

Предсједник Руске Федерације Владимир Путин честитао је Милораду Додику Нову годину и Божић.

"Увијек с посебним узбуђењем и надом радујемо се овим свијетлим празницима, трудимо се да њихову топлину подијелимо с нашим вољеним и најближим, с друговима и пријатељима. Искрено вјерујем да ће се наши добри снови и намјере сигурно остварити и да ће предстојећа година донијети промјене набоље. Желим вам добро здравље и успјех", навео је Путин.

Тагови:

Милорад Додик

Владимир Путин

