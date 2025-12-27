Путин честитао Додику Нову годину и Божић

27.12.2025
08:47
Коментари:0
Предсједник Руске Федерације Владимир Путин честитао је Милораду Додику Нову годину и Божић.
"Увијек с посебним узбуђењем и надом радујемо се овим свијетлим празницима, трудимо се да њихову топлину подијелимо с нашим вољеним и најближим, с друговима и пријатељима. Искрено вјерујем да ће се наши добри снови и намјере сигурно остварити и да ће предстојећа година донијети промјене набоље. Желим вам добро здравље и успјех", навео је Путин.
Хвала предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину на срдачним честиткама поводом Нове године. pic.twitter.com/jalJ0FKa8W— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 27, 2025
