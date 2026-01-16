Logo
Large banner

У 2026. години све жене ће жељети овакве нокте

Извор:

Магазин новости

16.01.2026

17:19

Коментари:

0
У 2026. години све жене ће жељети овакве нокте
Фото: Unsplash

У 2026. години, боје ноктију неће ићи много даље од софистициране једноставности.

У фокусу су неутралне нијансе, које су постале незаобилазан дио моде још од прошле јесени. Оне наглашавају његован изглед, природну љепоту руку и осјећај „тихог луксуза“. Овај тренд савршено балансира елеганцију, минимализам и безвременски стил.

Гренланд

Свијет

Словенија шаље два официра на Гренланд

Неутрално, али са карактером

Класични нуде тонови добијају нову димензију – од топлих беж и млијечних нијанси, преко пудер розе тонова, до свијетлих карамела и боје слоноваче. Кључ је у прилагођавању боје тену, како би нокти изгледали готово као продужетак природне коже.

Један од водећих трендова су млијечно бијели нокти, полупровидни и изузетно уредни. Овај стил одише свјежином и савршено се уклапа уз сваки модни стил.

Мали заокрет

Иако фокус остаје на млијечним, бјеличастим нијансама, прозирни сивкасти нокти се боре за своје мјесто под сунцем, дајући дашак боје са мало свјежијим осјећајем од традиционалних млијечно бијелих тонова. Кључ овог изгледа је да не будете превише наглашени и да осигурате да се ваш природни нокат види за једва примјетан ефекат дима.

andjela ignjatovic breskvica

Сцена

Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

За оне који преферирају нијансе са мало више снаге, тиркизна би од љета могла посебно да се истакне. Екстравагантна нијанса воденозелене и дубокоплаве боје ласкаће вам уз љетне хаљине и све те бијеле комбинације одјеће које ће бити у самом врху моде.

Облик прати природност

Када је ријеч о форми, 2026. фаворизује кратке нокте до оних средње дужине, са бадемастим или благо заобљеним крајевима. Природни облик додатно наглашава љепоту неутралних нијанси и доприноси уредном, луксузном изгледу.

Подијели:

Тагови:

мода

nokti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Могуће царине земљама које су против преузимања Гренланда

Свијет

Трамп: Могуће царине земљама које су против преузимања Гренланда

1 ч

0
"Тихи убица" међу младима: Многи и не знају да пате од ове болести

Здравље

"Тихи убица" међу младима: Многи и не знају да пате од ове болести

1 ч

0
Непријатан призор поред пута: У шуми пронађено тијело

Хроника

Непријатан призор поред пута: У шуми пронађено тијело

1 ч

0
Захарова: Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор

Свијет

Захарова: Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор

1 ч

0

Више из рубрике

Ево како лицу вратите свјежину након празника и ријешите се подочњака

Стил

Ево како лицу вратите свјежину након празника и ријешите се подочњака

2 д

0
Трик шминкера који брише умор са лица: Потребан вам је само један производ

Стил

Трик шминкера који брише умор са лица: Потребан вам је само један производ

1 седм

0
Повратак у осамдесете: Ове јакне су поново у моди

Стил

Повратак у осамдесете: Ове јакне су поново у моди

2 седм

0
Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом

Стил

Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом

3 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

18

Како спријечити зимско опадање косе?

18

16

За пливање за Часни крст у Сави пријавиљено око 50 такмичара

18

04

Пронађено тијело Милице: Изашла из комшијине куће и нестала без трага

18

02

Упозорење због наглог топљења снијега: Могуће поплаве

17

54

Ко је Живко Бакић убијен у шуми? Судило му се као члану балканског картела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner