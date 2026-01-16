У 2026. години све жене ће жељети овакве нокте

Извор:
У 2026. години, боје ноктију неће ићи много даље од софистициране једноставности.
У фокусу су неутралне нијансе, које су постале незаобилазан дио моде још од прошле јесени. Оне наглашавају његован изглед, природну љепоту руку и осјећај „тихог луксуза“. Овај тренд савршено балансира елеганцију, минимализам и безвременски стил.
Класични нуде тонови добијају нову димензију – од топлих беж и млијечних нијанси, преко пудер розе тонова, до свијетлих карамела и боје слоноваче. Кључ је у прилагођавању боје тену, како би нокти изгледали готово као продужетак природне коже.
Један од водећих трендова су млијечно бијели нокти, полупровидни и изузетно уредни. Овај стил одише свјежином и савршено се уклапа уз сваки модни стил.
Иако фокус остаје на млијечним, бјеличастим нијансама, прозирни сивкасти нокти се боре за своје мјесто под сунцем, дајући дашак боје са мало свјежијим осјећајем од традиционалних млијечно бијелих тонова. Кључ овог изгледа је да не будете превише наглашени и да осигурате да се ваш природни нокат види за једва примјетан ефекат дима.
За оне који преферирају нијансе са мало више снаге, тиркизна би од љета могла посебно да се истакне. Екстравагантна нијанса воденозелене и дубокоплаве боје ласкаће вам уз љетне хаљине и све те бијеле комбинације одјеће које ће бити у самом врху моде.
Када је ријеч о форми, 2026. фаворизује кратке нокте до оних средње дужине, са бадемастим или благо заобљеним крајевима. Природни облик додатно наглашава љепоту неутралних нијанси и доприноси уредном, луксузном изгледу.
