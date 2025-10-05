Logo

Новаков урлик на српском, да чује цијела Кина: Реакција све говори, зато неће у пензију

05.10.2025

16:21

Новаков урлик на српском, да чује цијела Кина: Реакција све говори, зато неће у пензију
Новак Ђоковић је после победе против Јаника Ханфмана имао урлик на српском језику и тако је показао колико му овај тријумф значи.

Новак Ђоковић успео је да прође у осмину финала турнира у Шангају. После скоро три часа борбе и мучења нашао је начин да савлада Јаника Ханфмана - 4:6, 7:5, 6:3. Колико му је било тешко и колико се мучио најбоље је могло да се види по томе како је прославио победу - урликом на српском језику.

Новак Ђоковић-05092025

Тенис

Ђоковић преживио Нијемца и наставио такмичење у Шангају

Када је коначно успео да сломи отпор жилавог Немца најбољи тенисер свих времена је из све снаге почео да виче "Идемо бреееееее", "Идемооооо", могло је да се чује јасно и гласно. Урлик, да га чује цела дворана у Шангају, а и шире.

Та реакција показује колико му је стало и зашто још увек игра тенис и не планира тек тако да иде у пензију. Дошао је у Кину, тамо где га обожавају и из свег срца навијају за њега. Видело се то и када је освојио други сет, направио је делиријум на трибинама.

Ко му је наредни ривал?

Док се мучио у дуелу са Ханфманом, Новак је сазнао и ко му је следећи противник. Биће то Хауме Мунар (Шпанија) и њихов дуел на програму је у уторак. Биће то њихов други меч у каријери. Први пут су играли на Ролан Гаросу 2018. године и тада је Србин славио.

ФК Слога-14082025

Фудбал

Слога остала без тренера

Уколико оправда улогу фаворита Новак ће у четвртфиналу играти против бољег из меча између Зизуа Бергса (Белгија) и Габријела Дијалоа (Канада).

(Мондо)

