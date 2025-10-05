Новаков урлик на српском, да чује цијела Кина: Реакција све говори, зато неће у пензију

Извор:
Мондо.рс
05.10.2025
16:21
Коментари:0
Новак Ђоковић је после победе против Јаника Ханфмана имао урлик на српском језику и тако је показао колико му овај тријумф значи.
Новак Ђоковић успео је да прође у осмину финала турнира у Шангају. После скоро три часа борбе и мучења нашао је начин да савлада Јаника Ханфмана - 4:6, 7:5, 6:3. Колико му је било тешко и колико се мучио најбоље је могло да се види по томе како је прославио победу - урликом на српском језику.
Када је коначно успео да сломи отпор жилавог Немца најбољи тенисер свих времена је из све снаге почео да виче "Идемо бреееееее", "Идемооооо", могло је да се чује јасно и гласно. Урлик, да га чује цела дворана у Шангају, а и шире.
Never. Write. Nole. Off. 🦾@DjokerNole fights back to defeat Hanfmann 4-6 7-5 6-3 and secure a last 16 spot!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/bafa91kMqg— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 5, 2025
Та реакција показује колико му је стало и зашто још увек игра тенис и не планира тек тако да иде у пензију. Дошао је у Кину, тамо где га обожавају и из свег срца навијају за њега. Видело се то и када је освојио други сет, направио је делиријум на трибинама.
Док се мучио у дуелу са Ханфманом, Новак је сазнао и ко му је следећи противник. Биће то Хауме Мунар (Шпанија) и њихов дуел на програму је у уторак. Биће то њихов други меч у каријери. Први пут су играли на Ролан Гаросу 2018. године и тада је Србин славио.
Уколико оправда улогу фаворита Новак ће у четвртфиналу играти против бољег из меча између Зизуа Бергса (Белгија) и Габријела Дијалоа (Канада).
(Мондо)
