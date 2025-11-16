Пјевач се посвађао са Жиком Јакшићем! Бјесно напустио сцену и отишао возом кући

Извор:
Курир
16.11.2025
10:12
Када су били чланови истог бенда Жика и Ћира су се посвађали
Жика Јакшић јавности је постао познат учешћем у музичком бенду "Ритам срца". Он је у том бенду био гитариста, а пјевач Дејан Ћирковић Ћира је био такође гитариста и вокал.
Као и у сваком саставу било је ту и лепих дешавања али је било и чарки и свађа. Једне свађе недавно се присјетио Ћира који је открио да су се он и Жика толико посвађали да је он напустио сцену и отишао кући возом.
- Током тих осам година играња, било је много ситуација. Избацио сам га из петље и он ме је бацио са пута.
Једном смо се посвађали на сцени, па сам напустио наступ и вратио се кући возом - нисам желио да идем са њим. Он је тако добар и нормалан човјек. Нисам га звао ко зна колико дуго, али ме је позвао сљедећег дана. У почетку нисам желио да одговорим, рекао сам да ћу га купити. Онда сам ипак подигао слушалицу и он ми је рекао: 'Дођи и разговарај и ријеши то.' И тако је и било. Лијепа ријеч и отварају се гвоздена врата - рекао је Ћира.
Ћира истиче да је Жика за њега увијек остао исти, упркос популарности и успјеху.
- За мене ће заувек остати онај Жика из школе и оркестра. Па и да постане председник државе, опет би био мој Жика - поручио је Ћира за Гранд.
