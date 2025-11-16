Logo
Large banner

Пјевач се посвађао са Жиком Јакшићем! Бјесно напустио сцену и отишао возом кући

Извор:

Курир

16.11.2025

10:12

Коментари:

0
Жика јакшић водитељ
Фото: Blic TV/YouTube

Када су били чланови истог бенда Жика и Ћира су се посвађали

Жика Јакшић јавности је постао познат учешћем у музичком бенду "Ритам срца". Он је у том бенду био гитариста, а пјевач Дејан Ћирковић Ћира је био такође гитариста и вокал.

Као и у сваком саставу било је ту и лепих дешавања али је било и чарки и свађа. Једне свађе недавно се присјетио Ћира који је открио да су се он и Жика толико посвађали да је он напустио сцену и отишао кући возом.

- Током тих осам година играња, било је много ситуација. Избацио сам га из петље и он ме је бацио са пута.

Концерт

Сцена

Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

Једном смо се посвађали на сцени, па сам напустио наступ и вратио се кући возом - нисам желио да идем са њим. Он је тако добар и нормалан човјек. Нисам га звао ко зна колико дуго, али ме је позвао сљедећег дана. У почетку нисам желио да одговорим, рекао сам да ћу га купити. Онда сам ипак подигао слушалицу и он ми је рекао: 'Дођи и разговарај и ријеши то.' И тако је и било. Лијепа ријеч и отварају се гвоздена врата - рекао је Ћира.

Жика је исти човјек

Ћира истиче да је Жика за њега увијек остао исти, упркос популарности и успјеху.

- За мене ће заувек остати онај Жика из школе и оркестра. Па и да постане председник државе, опет би био мој Жика - поручио је Ћира за Гранд.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Жика Јакшић

Свађа

pjevač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дара Бубамара поломила сто и ударила Кебу: "За мало да му одузмеш живот"

Сцена

Дара Бубамара поломила сто и ударила Кебу: "За мало да му одузмеш живот"

18 ч

0
Иза кулиса "Звезда Гранда": Овај члан жирија има један необичан ритуал иза камера

Сцена

Иза кулиса "Звезда Гранда": Овај члан жирија има један необичан ритуал иза камера

1 д

0
Жири ''Звезда Гранда'' у новом саставу

Сцена

Жири ''Звезда Гранда'' у новом саставу

1 седм

0
Отказује се емитовање "Звезда Гранда"

Сцена

Отказује се емитовање "Звезда Гранда"

2 седм

0

Више из рубрике

Кћерка Здравка Чолића поново запалила мреже

Сцена

Кћерка Здравка Чолића поново запалила мреже

15 ч

1
Џеки Чен, глумац

Сцена

Интернетом се шири лажна вест о смрти славног глумца

15 ч

0
Замало туча у Елити, обезбјеђење једва раздвојило Луку и Анели

Сцена

Замало туча у Елити, обезбјеђење једва раздвојило Луку и Анели

17 ч

0
Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

Сцена

Ко је најбогатији на естради? Пјевач из БиХ убједљиво први

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ

11

29

Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

11

23

Велика иновација: X представио ривала за WhatsApp и Viber

11

13

Петковић: Мијењати Устав БиХ и затворити ОХР

11

10

Уклета гатачка фотеља: Мандић гласао сам за себе? Утврђен сукоб интереса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner