Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

Б92

06.10.2025

14:02

Швајцарски тенисер Роџер Федерер набројао је пет највећих играча свих времена.

Федерер је то учинио хронолошки, а највећег идола, Стефана Едберга, прво је навео.

"Што се мене тиче, био ми је потребан мој ГОАТ, људи који су били на зиду код куће, желео сам да будем као они. За мене то је био Стефан Едберг, Швеђанин. Увек је нападао мрежу, био је баш елегантан. Највише је био кул", рекао је Федерер и додао:

"А онда Борис Бекер. Играли су један против другог, тако да сам их стално пратио".

Није заборавио ни највеће ривале.

"Пит Сампрас је био следећи, а затим, наравно, Рафаел Надал и Новак Ђоковић", истакао је Роџер.

Федерер је у пензију отишао 2022. године са 20 освојених Гренд слем титула.

