Медведев изборио пласман у осмину финала Мастерса

Извор:
Танјуг
06.10.2025
20:08
Руски тенисер Данил Медведев пласирао се у осмину финала Мастерс турнира у Шангају, пошто је данас у трећем колу победио Шпанца Алехандра Давидовича Фокину резултатом 6:3, 7:6 (7:5).
Меч је трајао сат и 52 минута. Медведев је 18. тенисер света, док је Давидович Фокина 20. на АТП листи.
Руски тенисер је први сет освојио после брејка у другом гему.
Оба тенисера су задржала свој сервис у другом сету, а Медведев је био бољи после тај-брејка резултатом 7:5.
Медведев ће у осмини финала играти против Американца Лернера Тијена, који је раније данас био бољи од Британца Камерона Норија са 7:6 (7:4), 6:3.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.
