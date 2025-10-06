Logo

Медведев изборио пласман у осмину финала Мастерса

Извор:

Танјуг

06.10.2025

20:08

Danil Medvedev US Open
Фото: Танјуг/АП

Руски тенисер Данил Медведев пласирао се у осмину финала Мастерс турнира у Шангају, пошто је данас у трећем колу победио Шпанца Алехандра Давидовича Фокину резултатом 6:3, 7:6 (7:5).

Меч је трајао сат и 52 минута. Медведев је 18. тенисер света, док је Давидович Фокина 20. на АТП листи.

Руски тенисер је први сет освојио после брејка у другом гему.

Матеј Декет

Фудбал

Испунио дјечачки сан: Матеј Декет са 16 година дебитовао за Борац

Оба тенисера су задржала свој сервис у другом сету, а Медведев је био бољи после тај-брејка резултатом 7:5.

Медведев ће у осмини финала играти против Американца Лернера Тијена, који је раније данас био бољи од Британца Камерона Норија са 7:6 (7:4), 6:3.

Депонија

Бања Лука

Депонија без рјешења: Отпад између надлежности и одговорности

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.

Таг:

Данил Медведев

