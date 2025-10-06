Дјечак (3) умро након интервенције код зубара

Извор:
Телеграф
06.10.2025
20:04
Коментари:0
Доктор стоматологије Р. Xх. ухапшен је због кривичног дела "убиство из нехата" у вези са смрћу трогодишњег дјечака Брајана Спахиуа, преносе албански медији.
Такође су ухапшени и И. Xх. и М. Г. због убиства из нехата у саучесништву. Хапшења су извршена након што су форензички стручњаци из Италије доставили своје налазе.
Економија
Порасла цијена нафте
Смрт трогодишњег дјечака након стоматолошке операције у приватној клиници у Тирани потресла је јавност у Албанији.
Дјечаков дјед изјавио је да су га одвели код зубара само да му очисте зубе, али су након прегледа љекар и његова кћерка предложили операцију, на шта су родитељи пристали.
С друге стране, отац трогодишњег дјетета, Бледар Спахиу, изјавио је полицији да је сина одвео на лијечење у приватну стоматолошку ординацију у улици Каваја и да му је доктор Р. Xх. дао тоталну анестезију како би извео стоматолошку интервенцију.
Након завршене процедуре, зубар је оцу рекао да дође по дјечака и одведе га кући, те му препоручио лијекове које треба да узима.
Фудбал
Испунио дјечачки сан: Матеј Декет са 16 година дебитовао за Борац
По доласку у стан, дијете је почело да се осјећа лоше. Узнемирени родитељи позвали су приватну клинику, али се нико није јављао. Када су видјели да се стање дјетета погоршава, одвели су га у дјечију болницу, која је, видјевши његово тешко стање, одмах пребацила дјечака на одјељење интензивне његе.
Упркос напорима љекара да га оживе током два дана, дијете је преминуло у болници 1. октобра 2023. Родитељи су тада изјавили да је дјечак пао у кому након анестезије.
Свијет
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму