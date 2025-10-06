Logo

Дјечак (3) умро након интервенције код зубара

Извор:

Телеграф

06.10.2025

20:04

Коментари:

0
Дјечак (3) умро након интервенције код зубара
Фото: Pixabay

Доктор стоматологије Р. Xх. ухапшен је због кривичног дела "убиство из нехата" у вези са смрћу трогодишњег дјечака Брајана Спахиуа, преносе албански медији.

Такође су ухапшени и И. Xх. и М. Г. због убиства из нехата у саучесништву. Хапшења су извршена након што су форензички стручњаци из Италије доставили своје налазе.

Nafta

Економија

Порасла цијена нафте

Смрт трогодишњег дјечака након стоматолошке операције у приватној клиници у Тирани потресла је јавност у Албанији.

Дјечаков дјед изјавио је да су га одвели код зубара само да му очисте зубе, али су након прегледа љекар и његова кћерка предложили операцију, на шта су родитељи пристали.

С друге стране, отац трогодишњег дјетета, Бледар Спахиу, изјавио је полицији да је сина одвео на лијечење у приватну стоматолошку ординацију у улици Каваја и да му је доктор Р. Xх. дао тоталну анестезију како би извео стоматолошку интервенцију.

Након завршене процедуре, зубар је оцу рекао да дође по дјечака и одведе га кући, те му препоручио лијекове које треба да узима.

Матеј Декет

Фудбал

Испунио дјечачки сан: Матеј Декет са 16 година дебитовао за Борац

По доласку у стан, дијете је почело да се осјећа лоше. Узнемирени родитељи позвали су приватну клинику, али се нико није јављао. Када су видјели да се стање дјетета погоршава, одвели су га у дјечију болницу, која је, видјевши његово тешко стање, одмах пребацила дјечака на одјељење интензивне његе.

Упркос напорима љекара да га оживе током два дана, дијете је преминуло у болници 1. октобра 2023. Родитељи су тада изјавили да је дјечак пао у кому након анестезије.

Подијели:

Тагови:

zubar

preminuo dječak

Albanija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Монт Еверест

Свијет

Ужас на Монт Евересту: У мећави погинуо један планинар, стотине несталих

3 ч

0
Депонија без рјешења: Отпад између надлежности и одговорности

Бања Лука

Депонија без рјешења: Отпад између надлежности и одговорности

3 ч

0
Требињски социјалисти добили новог предсједника

Градови и општине

Требињски социјалисти добили новог предсједника

3 ч

0
Дешавања у међународној сфери показују колико неслагања постоји у БиХ

Република Српска

Дешавања у међународној сфери показују колико неслагања постоји у БиХ

3 ч

0

Више из рубрике

Монт Еверест

Свијет

Ужас на Монт Евересту: У мећави погинуо један планинар, стотине несталих

3 ч

0
Себастијан Лекорњу, премијер Француске

Свијет

Лекорну ће одржати састанак са представницима политичких снага

3 ч

0
Лутрија лото листић

Свијет

Добио милион на лутрији и то два пута

3 ч

0
Путин изнио најбољи стратешки приједлог“ о продужетку СТАРТ-а

Свијет

Путин изнио најбољи стратешки приједлог“ о продужетку СТАРТ-а

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

22

33

Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

22

25

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

22

25

У Русији ће се узгајати банане

22

09

Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner