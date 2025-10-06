Ужас на Монт Евересту: У мећави погинуо један планинар, стотине несталих

06.10.2025
Један планинар је погинуо, док је 137 других, заробљених након мећаве на тибетанским обронцима Монт Евереста, спашено, рекли су у понедјељак локални кинески званичници. Раније је државна телевизија ЦЦТВ извијестила да је 350 људи спашено, док се 200 води као нестало.
41-годишњи планинар умро је од хипотермије и акутне висинске болести, извијестила је државна новинска агенција Xинхуа, позивајући се на локалне званичнике.
До сада је 137 планинара, заробљених због континуираних сњежних падавина у сјеверозападној провинцији Куингаи, премјештено и у стабилном су стању, наводи се у извјештају.
Више од 100 планинарских ентузијаста кренуло је према регији Лаохугоу у аутономном округу Мењуан Хуи у тибетанској аутономној префектури Хаибеи током актуелних осмодневних националних празника, који су започели 1. октобра.
Регија Лаохугоу, у планинама Куилиан, с просјечном надморском висином већом од 4.000 метара и сложеним тереном, доживјела је континуиране сњежне падавине током празничног периода.
Више од 300 припадника трагачке екипе, више од 10 тимова с коњима и два дрона средње величине, мобилисано је како би провело темељне претраге и осигурало сигурност заробљених планинара.
Потрага и спашавање се настављају док се неки планинари воде као нестали.
Раније је државна телевизија ЦЦТВ извијестила да је 350 људи спашено, док се 200 води као нестало.
У недјељном извјештају ББЦ-а наводи се да је више од 1000 планинара заглављено на обронцима Монт Евереста, највишег врха на свијету, у долини Карма на кинеској страни планине.
Према видео-записима и изјавама очевидаца које су заробљени пењачи објавили на друштвеним мрежама, грмљавина и јаки вјетрови погодили су удаљено подручје у недјељу, а непрестани снијег затрпао је стазе које воде до мјеста.
Жена у јужнокинеском граду Шенжену, чији је супруг отишао на планинарење у тибетанске планине, рекла је да је добила сателитски позив од њега у којем је тражио помоћ. Његова група била је насукана у густом снијегу у кампу Ога у долини Карма.
Жена, која је жељела остати анонимна, одмах је назвала локалну полицију, која јој је рекла да су их неки планинари већ контактирали и да шаљу спасилачке тимове.
"Али чак ни спасиоцима није лако. Морају очистити снијег како би направили стазу. Локални сељани и водичи такође су мобилисани да помогну", рекла је за "ББЦ".
"Снијег је почео јако падати, па смо престали напредовати и поставили камп. Али снијег се наставио гомилати током ноћи и бојали смо се да би нам могао срушити шатор, па смо га морали стално отресати", препричала је што јој је супруг рекао.
At least one hiker has died after a sudden snowstorm struck Tibet and Qinghai over the weekend, leaving hundreds stranded near Mount Everest ⤵️— Anadolu English (@anadoluagency) October 6, 2025
Nearly 1,000 people were trapped as blizzards blocked roads and collapsed tents; 137 have been rescued so far https://t.co/F7jTg5cCyR pic.twitter.com/urDjiTqdVM
"Једва је спавао те ноћи", рекла је супруга. "Бојао се да ће бити затрпан ако дубоко заспи."
Сљедећег дана, његова група одлучила се повући у камп Суосуеренма, који се такође налази у долини.
Али снијег је био толико дубок да су се морали ослонити на јакове како би очистили стазу, бојећи се да би их скривене рупе у снијегу могле заробити.
Срећом, тим је имао 16 људи, укључујући три водича и три водича јакова који су могли носити терет од 20 кг и очистити руту.
Рекла је да је њен супруг платио преко 10.000 кинеских јуана (1.400 долара) за планинарење. Очекује се да ће тим њеног супруга стићи у Суосуеренму касније данас послијеподне. "Надам се да ће његов тим сигурно стићи до њих", рекла је.
Неколико људи, углавном Кинеза, објавило је фотографије и видео-записе локалних сељана и полиције који организују спасилачке тимове с мазгама, јаковима и коњима како би спасили заробљене планинаре.
Кина је тренутно затворена због осмодневног одмора од 1. октобраа, како би се прославио Национални дан и Фестивал средине јесени. Хиљаде људи посјетило је Тибет како би прославили празнике, преноси "ИндиаТодаy".
