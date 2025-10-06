Logo

Ужас на Монт Евересту: У мећави погинуо један планинар, стотине несталих

06.10.2025

19:39

Монт Еверест
Фото: Anadolu English/X/Screesnhot

Један планинар је погинуо, док је 137 других, заробљених након мећаве на тибетанским обронцима Монт Евереста, спашено, рекли су у понедјељак локални кинески званичници. Раније је државна телевизија ЦЦТВ извијестила да је 350 људи спашено, док се 200 води као нестало.

41-годишњи планинар умро је од хипотермије и акутне висинске болести, извијестила је државна новинска агенција Xинхуа, позивајући се на локалне званичнике.

До сада је 137 планинара, заробљених због континуираних сњежних падавина у сјеверозападној провинцији Куингаи, премјештено и у стабилном су стању, наводи се у извјештају.

Више од 100 планинарских ентузијаста кренуло је према регији Лаохугоу у аутономном округу Мењуан Хуи у тибетанској аутономној префектури Хаибеи током актуелних осмодневних националних празника, који су започели 1. октобра.

Регија Лаохугоу, у планинама Куилиан, с просјечном надморском висином већом од 4.000 метара и сложеним тереном, доживјела је континуиране сњежне падавине током празничног периода.

Више од 300 припадника трагачке екипе, више од 10 тимова с ​​коњима и два дрона средње величине, мобилисано је како би провело темељне претраге и осигурало сигурност заробљених планинара.

Потрага и спашавање се настављају док се неки планинари воде као нестали.

У недјељном извјештају ББЦ-а наводи се да је више од 1000 планинара заглављено на обронцима Монт Евереста, највишег врха на свијету, у долини Карма на кинеској страни планине.

Према видео-записима и изјавама очевидаца које су заробљени пењачи објавили на друштвеним мрежама, грмљавина и јаки вјетрови погодили су удаљено подручје у недјељу, а непрестани снијег затрпао је стазе које воде до мјеста.

Жена у јужнокинеском граду Шенжену, чији је супруг отишао на планинарење у тибетанске планине, рекла је да је добила сателитски позив од њега у којем је тражио помоћ. Његова група била је насукана у густом снијегу у кампу Ога у долини Карма.

Жена, која је жељела остати анонимна, одмах је назвала локалну полицију, која јој је рекла да су их неки планинари већ контактирали и да шаљу спасилачке тимове.

"Али чак ни спасиоцима није лако. Морају очистити снијег како би направили стазу. Локални сељани и водичи такође су мобилисани да помогну", рекла је за "ББЦ".

"Снијег је почео јако падати, па смо престали напредовати и поставили камп. Али снијег се наставио гомилати током ноћи и бојали смо се да би нам могао срушити шатор, па смо га морали стално отресати", препричала је што јој је супруг рекао.

"Једва је спавао те ноћи", рекла је супруга. "Бојао се да ће бити затрпан ако дубоко заспи."

Сљедећег дана, његова група одлучила се повући у камп Суосуеренма, који се такође налази у долини.

Али снијег је био толико дубок да су се морали ослонити на јакове како би очистили стазу, бојећи се да би их скривене рупе у снијегу могле заробити.

Срећом, тим је имао 16 људи, укључујући три водича и три водича јакова који су могли носити терет од 20 кг и очистити руту.

Рекла је да је њен супруг платио преко 10.000 кинеских јуана (1.400 долара) за планинарење. Очекује се да ће тим њеног супруга стићи у Суосуеренму касније данас послијеподне. "Надам се да ће његов тим сигурно стићи до њих", рекла је.

Неколико људи, углавном Кинеза, објавило је фотографије и видео-записе локалних сељана и полиције који организују спасилачке тимове с мазгама, јаковима и коњима како би спасили заробљене планинаре.

Кина је тренутно затворена због осмодневног одмора од 1. октобраа, како би се прославио Национални дан и Фестивал средине јесени. Хиљаде људи посјетило је Тибет како би прославили празнике, преноси "ИндиаТодаy".

