Неупитна подршка Карану од свих коалиционих партнера

Бранка Дакић
06.10.2025
19:05
Коментари:1
Поносан сам, велика је част бити кандидат за предсједника Републике Српске. Истовремено сам и тужан, јер изборе у Српској није хтио нико, они су наметнути. Рекао је ово Синиша Каран, након састанка странака владајуће коалиције. Поручио је и да ће воља народа бити реафирмисана, јер она се не може прекрајати, а најважније је, каже да се боримо против наметнутих одлука узурпатора
"Народна воља је изнад свега. То је једина суверена воља данас у демократском друштву. Овај узурпатор којег су све модерне државе сахраниле још прије 300 година, одједном појави се овдје. Сруши нам све. Сруши нам демократске изборе. Срушио нам је владавину права и покушава да нам сруши наше институције. Држава није све, али без државе све је ништа", рекао је Синиша Каран, кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске.
Изборе су наметнули муслимани у Сарајеву уз помоћ странаца. Циљ је дестабилизација Републике Српске, али им то нећемо дозволити, поручује Милорад Додик. Подсјећа да је власти у Српској била да се избори бојкотују, али да опозиција није хтјела сарађивати, па су зато принуђени да учествују у изборном процесу.
"Ово је обрачун који је евидентно злоупотријебио правосуђе. Њихова одлука је политичка одлука, никаква правна одлука. Није било законског, ни био ког другог основа да се то уради. Све смо то знали и све то изгледа понижавајуће за Републику Српску и зато смо сматрали да треба да се објединимо са опозицијом и кажемо нећете нам расписати изборе, јер на њих неће нико да изађе, а онда смо видјели докле су спремни да иду, када је предсједница ЦИК-а рекла да ће они организовати изборе у Федерацији и да ће то њима бити довољно", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Подршка Карану стиже из странака владајуће коалиције. Ријеч је, кажу, о човјеку који се годинама истински бори за уставно-правну позицију Републике Српске.
"Знате да се избори одржавају, да су злонамјерни људи чинили правно насиље према институцијама Републике Српске, а предсједник РС је свето писмо за сваког грађанина Републике Српске. Удар на институцију предсједника морамо бранити", рекао је Горан Селак, предсједник СПС-а.
"Пуна подршка нашем заједничком кандидату. Сматрам да ће он бити несумњиво побједник ових наметнутих и неправедних избора. Ради с о човјеку који није издајник, ради се о правом српском патриоти", рекао је Ненад Нешић, предсједник ДНС-а.
Важно је да изађемо на изборе, подржимо оне који се боре за Српску, заштитимо републичке институције и кажемо јасно и гласно НЕ наметнутим одлукама Кристијана Шмита, чуло се, између осталог, након састанка.
"Ови избори су једна врста референдума. Морамо рећи не Шваби Шмиту, морамо рећи не сећијама у Сарајеву. Морамо рећи не наметању да неке тамо вампирске амбасаде и дио међународне заједнице одређује ко ће грађанима РС рећи ко ће бити њен предсједник", рекао је Дарко Бањац, предсједник НПС-а.
"Мислимо да не требамо ништа препуштати случају, без обзира на истраживања. Треба сасвим озбиљно прићи овом процесу, што смо и учинили", рекао је Недељко Чубриловић, предсједник Демос-а.
Политички прогон предсједника и институција Републике Српске мора стати и зато је важно јединство српског народа, неке су од порука лидера странака владајуће коалиције.
"Република Српска је стабилно друштво и ми бенефит свега тога треба да пренесемо на изборни процес. Сви смо се договорили да активирамо максимално и обиђемо своје регионалне и градске одборе", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Уједињене Српске.
"Желимо да кажемо да они који су планирали да изврше девастацију институција да неће у томе успјети, да они који су жељели да створе подјеле у Републици, неће у томе успјети. Јако је важно да то и грађани препознају", рекао Петар Ђокић, предсједник СП-а.
Пријевремени избори у Републици Српској требали би бити одржани 23. новембра. Представници власти у Српској изразили су и сумњу да ће ЦИК БиХ припремити све како би избори били несметано проведени. У сваком случају, они су за изборе спремни.
