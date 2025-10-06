Logo

Додик: БиХ је неодржива земља и мора да нестане

Извор:

СРНА

06.10.2025

16:28

Коментари:

0
Додик: БиХ је неодржива земља и мора да нестане
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да његова политичка борба никада неће стати и да би БиХ давно нестала да није било стране интервенције.

"БиХ је неодржива земља и мора да нестане. Ових 30 година није дало ниједан разлог да она постоји", оцијенио је Додик и додао да нико не жели овакву БиХ.

Он је констатовао да једино рационално јесте да се народи у БиХ разиђу и мирно живе на овим просторима.

Саво Минић и Игор Калабухов

Република Српска

Минић са Калабуховом: Сарадња Српске и Русије заснива се на пријатељским односима и поштовању

"Хрватима треба дати трећи ентитет на нивоу БиХ, ако она остане на било који начин окупљена. То је Хрватима истинска жеља, али то јавно не говоре јер би их онда муслимани прогањали", поручио је Додик, који је и лидер СНСДа.

Он је додао да је трећи ентитет могућ под условом да се не дира територија Републике Српске и њене надлежности.

"Наш реалан живот је Република Српска која ће једног дана бити независна. У то сам увјерен, зато се моја политичка борба наставља и неће никада стати", закључио је Додик.

Српска стабилна, спремна да одговори изазовима

Предсједник Републике Српске Милорад Додик поручио је да Република Српска остаје стабилна и да је спремна да одговори сваком изазову.

"Од пет незапослених у БиХ, пет је из Федерације БиХ, један из Српске. Данас Српска има већу стопу раста него БиХ, што значи да ФБиХ има мању и вуче БиХ испод Републике Српске", рекао је Додик новинарима.

Он је додао да Српска има већи степен наплате дажбина на основу трговине него у ФБиХ.

Staša Košarac

Република Српска

Кошарац: Захвалност коалиционим партнерима за подршку Карану

"Република Српска измирује све своје обавезе, стабилна је и нема видљивог разлога који би то угрозио", навео је Додик.

Он је истакао да су се све приче о наводној пропасти Српске показале неоснованим.

"У сваком случају – лажете. Република Српска има изазове и планира да одговори на њих", закључио је Додик

Милорад Додик

