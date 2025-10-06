Каран: Част ми је стајати данас пред грађанима Републике Српске

06.10.2025
16:03
Коментари:1
Кандидат за предсједника Републике Српске, Синиша Каран поручио је данас да осјећа велику част и поносан што је одабран да буде кандидат коалиције на предстојећим пријевременим изборима.
"Подсјећам и овог часа имам велику част и понос, али тугу и сјету. Част и понос осјећам прије свега захваљујући предсједнику Додику што ми је указао повјерење да буде кандидат испред наше политичке партије. Снагу и понос осјећам и због пријатеља и коалиционих партнера који су својом подршком дали снагу", каже Каран.
Додаје да је почаствован што стоји пред грађанима Српске, и пред народом, јер је 75 одсто грађана дало подршку овој коалицији на претходним изборима.
"Зато сам још посебно почаствован и част ми је стајати пред грађанима Републике Српске. 75 одсто грађана Републике Српске је прије годину дана дало подршку и хвала још једном свима што су препознали да је ово начин да потврдимо ту нашу политику", нагласио је Каран.
Истиче да је истовремено и тужан.
"Зашто Република Српска мора поново да бира предсједника, а има предсједника", каже Каран.
