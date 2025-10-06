Чубриловић: Каран - још један побједнички приједлог

Извор:
Предсједник ДЕМОС-а Недељко Чубриловић изјавио је да владајућа коалиција јединствено подржава Синишу Карана као кандидата за предсједника Српске, те истакао да вјерује да је то још један побједнички приједлог.
Чубриловић сматра да Каран заслужује пажњу и подршку и коалиције и грађана Републике Српске.
"Морамо озбиљно прићи овом процесу, што смо и учинили. Вјерујемо да, уколико дође до пријевремених избора, ова коалиција неће дозволити да се разбије хармонија и да дође до кохабитације", рекао је Чубриловић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка владајуће коалиције.
Он сматра да је кандидатура Карана потез који води ка кохезији, јединству и ономе што носи боље сутра за Републику Српску.
"Ови избори нису жељени и не долазе по закону, него се вољом појединца дошло до ове ситуације у којој се налазимо. Повлачећи изнуђене потез, не значи да повлачите лош потез. Овај пут мислим да је урађено најбоље од могуће, предлажући Карана за кандидата предсједника", рекао је Чубриловић.
