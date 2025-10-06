Logo

Чубриловић: Каран - још један побједнички приједлог

Извор:

СРНА

06.10.2025

15:45

Коментари:

0
Чубриловић: Каран - још један побједнички приједлог
Фото: АТВ

Предсједник ДЕМОС-а Недељко Чубриловић изјавио је да владајућа коалиција јединствено подржава Синишу Карана као кандидата за предсједника Српске, те истакао да вјерује да је то још један побједнички приједлог.

Чубриловић сматра да Каран заслужује пажњу и подршку и коалиције и грађана Републике Српске.

"Морамо озбиљно прићи овом процесу, што смо и учинили. Вјерујемо да, уколико дође до пријевремених избора, ова коалиција неће дозволити да се разбије хармонија и да дође до кохабитације", рекао је Чубриловић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка владајуће коалиције.

Он сматра да је кандидатура Карана потез који води ка кохезији, јединству и ономе што носи боље сутра за Републику Српску.

Ненад Стевандић-06102025

Република Српска

Стевандић: Коалиција подржала Карана за предсједника Српске

"Ови избори нису жељени и не долазе по закону, него се вољом појединца дошло до ове ситуације у којој се налазимо. Повлачећи изнуђене потез, не значи да повлачите лош потез. Овај пут мислим да је урађено најбоље од могуће, предлажући Карана за кандидата предсједника", рекао је Чубриловић.

Подијели:

Таг:

Недељко Чубриловић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Коалиција подржала Карана за предсједника Српске

3 ч

0
Хапшење у Борику!

Хроника

Хапшење у Борику!

3 ч

0
Бањац: Јасно рећи "не" наметању, "да" слободи воље грађана

Република Српска

Бањац: Јасно рећи "не" наметању, "да" слободи воље грађана

3 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Убијена позната инфлуенсерка: Фан је задавио, па њено тијело оставио у коферу?

3 ч

0

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Коалиција подржала Карана за предсједника Српске

3 ч

0
Бањац: Јасно рећи "не" наметању, "да" слободи воље грађана

Република Српска

Бањац: Јасно рећи "не" наметању, "да" слободи воље грађана

3 ч

0
Нешић: Пуна подршка Карану, правом српском патриоти

Република Српска

Нешић: Пуна подршка Карану, правом српском патриоти

3 ч

0
Селак: Идемо на изборе са најбољим кандидатом

Република Српска

Селак: Идемо на изборе са најбољим кандидатом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

18

35

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

18

24

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

18

19

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

18

15

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner