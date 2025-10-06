Бањац: Јасно рећи "не" наметању, "да" слободи воље грађана

Извор:
СРНА
06.10.2025
15:40
Коментари:0
Лидер НПС-а Дарко Бањац поручио је данас у Бањалуци да ће пријевремени избори за предсједника Републике Српске бити својеврстан референдум на којем ће грађани Српске рећи НЕ наметању одлука од Кристијана Шмита, сарајевских политичара и појединих амбасада.
Бањац је додао да је важно рећи НЕ политичким процесима и прекрајању Дејтонског споразума.
"Морамо рећи ДА слободи воље грађана Српске, јединству грађана Српске, заштити националног интегритета Српске, заштити Републике Српске у оквиру Дејтонског споразума и заштити институција Српске", рекао је Бањац на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка предсједника странака које чине владајућу коалицију у Републици Српској.
Бањац је подсјетио да су ове странке учиниле све да остваре политичко јединство да не би дошло до избора, али да то опозиција није подржала, већ је дала кандидата за предсједника Српске.
Он је подсјетио да нису могли дозволити луксуз да не одрже политичко јединство имајући у виду да их подржава 75 одсто грађана Српске.
Бањац је нагласио да кандидат за предсједника Српске Синиша Каран има подршку свих странака владајуће коалиције, нагласивши да он већ 20 година учествује у уставо-правној борби у заштити надлежности Републике Српске и њеној позицији у оквиру Дејтонског споразума.
"Као такав кандидован је на овим изборима, за које смо рекли да су изнуђени након јасног политичког процеса", истакао је Бањац.
