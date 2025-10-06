Logo

Нешић: Пуна подршка Карану, правом српском патриоти

Нешић: Пуна подршка Карану, правом српском патриоти
Предсједник ДНС-а Ненад Нешић изјавио је да ова странка даје пуну подршку кандидату СНСДа Синиши Карану на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске јер је ријеч о истинском српском патриоти.

"Сматрам да ће он бити несумњиви побједник ових наметнутих и неправедних избора", рекао је Нешић на конференцији за новинаре у Бањалуци, након састанка владајуће коалиције.

Он је истакао да је важно нагласити да се Каран залаже за заштиту Републике Српске.

"Он је прави српски патриота. Вјерујем у његову апсолутну побједу", истакао је Нешић.

Када је ријеч о најављеном референдуму, Нешић сматра да би 9. јануар био адекватан датум за његово одржавање.

"Тада би грађани Републике Српске и српски народ јасно и гласно рекао шта мисли о БиХ", поручио је Нешић.

