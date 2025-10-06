Logo

Несташица пива узбуркала Јапанце

Јапански ресторани, барови и продавнице суочавају се са несташицом пива и других пића Асахи групе због сајбер напада који је погодио компанију прије пет дана. Посљедице напада још увијек нису у потпуности саниране.

Асахи активно сарађује са истражним органима и данас је започела дистрибуцију прве серије ручно обрађених поруџбина. Ипак, неки угоститељи и трговци већ осјећају посљедице и почели су да наручују пива конкурентских брендова како би задовољили потражњу.

Од сриједе, Асахи ручно обрађује поруџбине, али је задржала ограничења за нове наруџбине алкохолних пића како би приоритет дала постојећим испорукама, преноси Ројтерс.

Напад је изазвао прекид рада компаније у Јапану у понедјељак – обустављена је обрада поруџбина, испоруке и рад кол центара, а акције Асахија су одмах пале за четири одсто.

Овај инцидент дио је ширег таласа сајбер напада на глобалне компаније. Претходно су мета били луксузни произвођачи аутомобила, попут Јагуар Ланд Ровера у Великој Британији, који је морао да заустави производњу, као и трговински ланац Маркс & Спенсер.

