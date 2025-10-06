Logo

Урадите ове ствари чим осјетите прве симптоме прехладе или грипе

Урадите ове ствари чим осјетите прве симптоме прехладе или грипе

Пред нама је сезона прехлада и грипа које је скоро немогуће избјећи, али љекари савјетују да симптоме можете ублажити уколико одмах реагујете и послужите се једноставним триковима.

Постоје двије јефтине и лако доступне ствари које можете узети при првим знаковима прехладе или грипа како бисте ублажили симптоме, скратили трајање болести и смањили ризик од компликација.

Прва линија: одмор и хидратација

Одмарање и појачана хидратација су основни и најефикаснији кораци одмах по појави симптома. Мир, довољно сна и унос течности помажу имуном систему да се боље бори против инфекције и ублажавају симптоме попут главобоље и исцрпљености.

Брзо помоћно средство: парацетамол или ибупрофен

За снижавање температуре и смањење бола препоручују се парацетамол или ибупрофен према упутству и дози прилагођеној узрасту и здравственом стању. Ови лијекови олакшавају тегобе и омогућавају мирнији сан, што убрзава опоравак.

Додатна подршка: инхалације и сирупи за грло

Топли напици, инхалације паром и сирупи за грло или пастиле могу значајно ублажити надражај, цурење носа и упалу грла. Слане испирке носа и топли чајеви са медом дјелују умирујуће и смањују нелагодност.

Када потражити љекарску помоћ

Ако температура не пада упркос лијековима, симптоми се погоршавају, јавља се отежано дисање, јак бол у грудима, знаци дехидрације или трају дуже од неколико дана, неопходно је обратити се љекару ради процјене и евентуалних тестова.

Превенција и разборитост

Вакцинација против сезонског грипа, редовна хигијена руку, избјегавање блиског контакта кад сте болесни и рани почетак мјера код првих симптома смањују шансе за тежак ток болести и ширење вируса на друге.

