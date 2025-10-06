Logo

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

Извор:

СРНА

06.10.2025

14:12

Коментари:

0
Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"
Фото: Танјуг/АП

Портпарол руског предсједника Дмитриј Песков оцијенио је данас (6.октобра) ситуацију у вези с дроновима у Европи као "чудну", истичући да не постоје основе за оптужбе Русије.

Он је поздравио изјаву америчког предсједника Доналда Трампа о приједлогу руског председника Владимира Путина у вези с Споразумом о стратешким офанзивним наоружањима (СНВ), оцјењујући да то даје основе за оптимизам да ће САД подржати ову иницијативу.

Песков је наводе европских политичара упућене Русији у вези с наводним везама са непознатим дроновима изнад Европе назвао неутемељеним и неоправданим.

"У Европи има много политичара који сада без основа криве Русију за све. Ми такве изјаве доживљавамо као неутемељене", рекао је Песков, преносе РИА Новости.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Европа подстиче ескалацију сукоба, а не Русија

Трамп је претходно изјавио да понуда руског предсједника Путина да Русија задржи ограничења распоређеног стратешког нуклеарног оружја према споразуму Нови СТАРТ "звучи као добра идеја".

"То већ даје основе за оптимизам да ће Сједињене Државе подржати Путинову иницијативу", истакао је Песков.

Путин је у септембру понудио да Русија добровољно задржи ограничења која ограничавају величину два највећа нуклеарна арсенала на свијету утврђена у споразуму Нови СТАРТ из 2010. године, који истиче у фебруару наредне године, ако Сједињене Америчке Државе учине исто.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Не постоји "магично оружје" за Кијев

Истовремено, Песков је истакао да Русија располаже сопственим потенцијалом, укључујући и свемирски, за остваривање задата у оквиру рата у Украјини.

На крају, Песков је рекао да је за 7. октобар, Путинов рођендан, планиран низ међународних телефонских разговора и да ће предсједник тог дана примити честитке од бројних страних колега, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Песков

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

Тенис

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

28 мин

0
Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

Свијет

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

36 мин

0
Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Занимљивости

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

39 мин

0
Магарећи кашаљ може бити смртоносан за бебе, упозоравају научници

Породица

Магарећи кашаљ може бити смртоносан за бебе, упозоравају научници

52 мин

0

Више из рубрике

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

Свијет

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

36 мин

0
Продужен притвор Володимиру З. због напада на Сјеверни ток

Свијет

Продужен притвор Володимиру З. због напада на Сјеверни ток

52 мин

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Огласио се Кремљ: Ево шта кажу о инцидентима с дроновима

1 ч

0
Веома јак земљотрес погодио Италију

Свијет

Веома јак земљотрес погодио Италију

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Стиже први пун Мјесец ове јесени и доноси огромне промјене за 4 знака

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner