Огласио се Кремљ: Ево шта кажу о инцидентима с дроновима

06.10.2025

13:15

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Портпарол руског предсједника Дмитриј Песков оцијенио је данас ситуацију у вези с дроновима у Европи као "чудну", истичући да не постоје основе за оптужбе Русије.

Он је поздравио изјаву америчког предсједника Доналда Трампа о приједлогу руског предсједника Владимира Путина у вези с Споразумом о стратешким офанзивним наоружањима (СНВ), оцјењујући да то даје основе за оптимизам да ће САД подржати ову иницијативу.

Песков је наводе европских политичара упућене Русији у вези с наводним везама са непознатим дроновима изнад Европе назвао неутемељеним и неоправданим.

"У Европи има много политичара који сада без основа криве Русију за све. Ми такве изјаве доживљавамо као неутемељене", рекао је Песков, преносе РИА Новости.

Трамп је претходно изјавио да понуда руског предсједника Путина да Русија задржи ограничења распоређеног стратешког нуклеарног оружја према споразуму Нови СТАРТ "звучи као добра идеја".

"То већ даје основе за оптимизам да ће Сједињене Државе подржати Путинову иницијативу", истакао је Песков.

Путин је у септембру понудио да Русија добровољно задржи ограничења која ограничавају величину два највећа нуклеарна арсенала на свијету утврђена у споразуму Нови СТАРТ из 2010. године, који истиче у фебруару наредне године, ако Сједињене Америчке Државе учине исто.

Истовремено, Песков је истакао да Русија располаже сопственим потенцијалом, укључујући и свемирски, за остваривање задата у оквиру рата у Украјини.

На крају, Песков је рекао да је за 7. октобар, Путинов рођендан, планиран низ међународних телефонских разговора и да ће предсједник тог дана примити честитке од бројних страних колега.

Русија

dronovi

Коментари (0)
