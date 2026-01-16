Преваранту из БиХ удвостручена казна: Варао аустријске пензионере

16.01.2026
22:47
Коментари:0
Виши покрајински суд у Инзбруку повећао је казну држављанину БиХ са двије на четири године и том пресудом јасно послао поруку да се ове врсте преваре више неће толерисати у Аустрији.
Наиме, ова одлука је донесена у оквиру жалбеног поступка јер се држављанин БиХ жалио на ранију пресуду од двије године. Суд је сматрао да су његове преваре биле бескруполозне и повећао му је казну на четири године.
Регион
Због инцидената током блокада у Подгорици и Зети биће процесуирано 18 особа
Иначе, ријеч је о преварама чија су главна мета биле старије особе, углавном аустријски пензионери,
Медији преносе да је држављанин БиХ био дио веће криминалне групе која користила тзв. "Неффентрицк" - превара у којој се преваранти представљају као рођаци или службеници, а све са циљем да од старијих особа извуку новац.
У пресуди стоји да су им пензионери су циљ и лака мета јер су често лаковјерни или усамљени. У неким случајевима, ови преваранти су им узимали и цијелу животну уштеђевину.
Занимљивости
Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата
Суд је желио да пошаље јасну поруку да ће казне за овакве преваре бити строже и да се овакви злочини неће толерисати.
Судија је нагласио да се ради о озбиљном облику организованог криминала, који захтијева строже санкције како би се заштитила најрањивија група становништва.
Најновије
Најчитаније
22
57
22
47
22
39
22
31
22
25
Тренутно на програму