Тешка несрећа у БиХ, више особа повријеђено

На магистралном путу М5 Травник – Нова Била вечерас је забиљежена тешка саобраћајна несрећа у којој су повријеђене три особе.
Степен повреда за сада није познат, а сви повријеђени су збринути од екипе Хитне помоћи.
Несрећа је пријављена у 19:55 сати, након чега су на мјесто догађаја одмах упућени припадници полиције и медицинске службе.
Због удеса се саобраћај на овој дионици тренутно одвија једном траком, а формиране су дуже колоне возила у оба смјера.
Узрок несреће се утврђује, док се возачима савјетује појачан опрез јер је коловоз на овом дијелу пута залеђен и изузетно клизав
