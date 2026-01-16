Logo
Тешка несрећа у БиХ, више особа повријеђено

Извор:

Аваз

16.01.2026

22:19

Полиција аутомобил
На магистралном путу М5 Травник – Нова Била вечерас је забиљежена тешка саобраћајна несрећа у којој су повријеђене три особе.

Степен повреда за сада није познат, а сви повријеђени су збринути од екипе Хитне помоћи.

Несрећа је пријављена у 19:55 сати, након чега су на мјесто догађаја одмах упућени припадници полиције и медицинске службе.

Због удеса се саобраћај на овој дионици тренутно одвија једном траком, а формиране су дуже колоне возила у оба смјера.

Узрок несреће се утврђује, док се возачима савјетује појачан опрез јер је коловоз на овом дијелу пута залеђен и изузетно клизав

Саобраћајна несрећа

Travnik

