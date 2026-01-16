Logo
Тежак судар на заобилазници: Дијелови аутомобила расути по путу

Извор:

Телеграф

16.01.2026

20:40

Фото: АТВ

На заобилазници у Новом Пазару вечерас око 19 часова догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала два путничка возила, "шкода октавија" и "ауди 80".

Према првим информацијама са лица мјеста, у судару има повријеђених особа, а степен њихових повреда за сада није званично саопштен.

Судар је био снажан – једно возило је завршило уз заштитну ограду, док су дијелови аутомобила расути по коловозу. На мјесто несреће брзо су стигле екипе полиције, ватрогасаца и Хитне помоћи, које су повријеђене збринуле и превезле у Општу болницу у Новом Пазару.

Саобраћај на овом дијелу заобилазнице био је привремено обустављен, а возила су преусмјеравана алтернативним правцима док је трајао увиђај.

Полиција је обавила детаљан преглед мјеста несреће, а узроци судара биће познати након завршетка истраге.

Нови Пазар

Саобраћајна несрећа

