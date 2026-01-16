БК Славија организовао тренинг камп за боксере из Републике Српске

Извор:
Под кровом Славијине клупске сале, ових дана, марљиво тренирају боксери са свих страна Републике Српске.
Бањалучки клуб организовао је зимски камп како би такмичари из свих клубова Српске спремни дочекали нову сезоне. Боскери не штеде ријечи хвале и кажу да је ово прави пут којим се иде ка новим медаљама.
Напоран тренажни дрил стоички подноси и женски дио екипе која је пристигла на камп. Лидија Шошо, европска вицешампионка у јуниорској конкуренцији превалила је пут од Требиња до Бањалука с циљем да унаприједи своје вјештине у рингу.
Тренира се два пута два дневно. Ујутру је кондициони, а послијеподне техничко-тактички програм.
Камп ће да потраје десет дана, а све трошкове сноси Боскерски клуб Славија. Далибор Петковић, први човјек бањалучког клуба, каже да је окупљања младих боксера на једном мјесту од немјерљивог значаја за њихов даљи развој.
У Бањалуци це да стекну снагу и нову вјештине, а онда ће у јуриш на нове медаље у рингу. На понос својих клубова и Републике Српске.
