Трамп: Убиједио сам себе да не предузимамо војне операције против Ирана

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да је ''убиједио самог себе'' да не предузима војне операције против Ирана, дијелом зато што је Техеран најавио да неће вршити егзекуције ухапшених демонстраната.
"Нико ме није убиједио, убиједио сам самог себе'', рекао је Трамп, преноси ЦНН.
Како је рекао, на размишљање да одустане од војних интервенција навела га је вијест да Иран неће вршити егзекуције ухапшених демонстраната.
''Планирали су да јуче објесе 800 људи, и веома поштујем чињеницу што су то отказали'', рекао је Трамп.
Трамп је у среду разговарао са израелским премијером Бењамином Нетањахуом о иранској кризи, а израелски премијер је наводно замолио Трампа да обустави војну акцију против Ирана како би Израелу дао више времена да се припреми за потенцијалну иранску одмазду.
Израелски извор је рекао да, поред забринутости због одмазде, тренутни амерички план укључује ударе на мете безбједносних снага у Ирану, али га Израел не сматра довољно снажним да значајно дестабилизује режим.
Амерички званичници кажу да је војна акција и даље на столу ако Иран настави са убијањем демонстраната.
Израелски званичници сматрају да би, упркос одлагању, амерички војни удар могао да се догоди у наредним данима.
Израелска влада је забринута да ће Иранци искористити такве преговоре да купе вријеме и ублаже притисак САД.
