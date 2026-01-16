Logo
Дански командант позвао САД на војне вјежбе

Извор:

СРНА

16.01.2026

19:29

Дански командант позвао САД на војне вјежбе
Фото: Brett Sayles/Pexels

Командант данске Здружене арктичке команде Сорен Андерсен изјавио је да је позвао САД да се придруже војним вјежбама на Гренланду.

Андерсен је рекао да чека одговор САД.

Телефон

Друштво

Треба ли забранити друштвене мреже малољетницима?

Он је додао да нигдје у близини Гренланда нису уочени ни руски, нити кинески бродови.

Дански војни командант је изјавио да не може да замисли да једна чланица НАТО савеза нападне другу.

