Дански командант позвао САД на војне вјежбе

Командант данске Здружене арктичке команде Сорен Андерсен изјавио је да је позвао САД да се придруже војним вјежбама на Гренланду.
Андерсен је рекао да чека одговор САД.
Он је додао да нигдје у близини Гренланда нису уочени ни руски, нити кинески бродови.
Дански војни командант је изјавио да не може да замисли да једна чланица НАТО савеза нападне другу.
