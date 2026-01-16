Породицама погинулих бораца уручени кључеви станова у Бањалуци

Извор:
16.01.2026
За Јованку Топаловић, супругу погинулог борца, рјешење стамбеног питања значи много. Са сином већ дуже вријеме живи као подстанар.
"Много ми значи, чекала сам дуго, од кад се рат завршио, од када је кренула подјела стамбених јединица, чекам са својим сином, тако да ми ово много значи, хвала свима који су помогли да се наше стамбено питање ријеши", признаје супруга погинулог борца Јованка Топаловић и додаје:
"Битно ми је да имамо ја и мој син кров над главом, сад ће нам бити лакше, да не морамо размишљати, ми смо подстанари, кад ће доћи власник и рећи ја сам ово продао ви треба да изађете."
Срђан је у рату изгубио оца. Срећан је и поносан што је његова породица добила нови стан.
"Много, не знам шта бих рекао, баш сам презадовољан, баш је добро и супер", казао је син палог борца Срђан Врућинић.
Влада Републике Српске је преузела обавезу стамбеног збрињавања породица погинулих и ратних војних инвалида. То ће радити у континуитету.
"У појединим локалним заједницама, заједно са локалним заједницама купујемо већ изграђене станове како би могла што прије да се заврши ова активност. Ово нису било какве социјалне категорије, ово су родитељи, браћа и сестре наших сабораца, ово су они који су рањени, који су дали дио тијела за ову државу", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Станови у бањалучком насељу Ада додијељени су на основу Уредбе Владе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије из 2019. године.
"Та уредба односи се и на новчано збрињавање, односно новчана средства која смо додјељивали овим категоријама, по буџету из 2025. године и то смо завршили. Ево прије неки дан за 3 локалне заједнице смо обезбједили средства. Влада је ту и влада непрестано и континуирано брине о овим категоријама, категоријама које су све ово заслужили", нагласио је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић.
Влада Републике Српске у граду Бањалука до сада је укупно збринула 943 корисника, за шта је утрошено 20 милиона и 700 хиљада марака. Додјелом 15 станова, у Бањалуци ће остати још 50 незбринутих породица за додјелу стамбених јединица.
