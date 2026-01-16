Треба ли забранити друштвене мреже малољетницима?

Аутор:Инес Ђанковић
Фејсбук, Инстаграм, Тик Ток, Снеп Чет, Икс добро познате друштвене мреже. Барем млађој популацији која сурфује, лакјује, шерује, субскрајбује као да се рађају уз додијељен налог на овим платформама.
Да их не користе један дан, то не могу ни да замисле. Уз младе технолошки писмене и у све модерне токове живота укључене генерације провуче се и идеја оних старијих да то све треба до одређених година забранити.
"Кога ћемо санкционисати. Да ли ћемо родитеље прекршајно кажњавати зато што му дијете има налог на Фејсбуку без његовог одобрења. Или има на Тик Току налог, а забрањено је да има на Тик Току дијете налог. Хоће ли онда родитељи бити кажњени. Да ли ће Центар за социјални рад одузимати дјецу. Мало банализујем ,али би морали да имамо такву врсту расправе за тај правни дио", рекао је за АТВ адвокат Александар Јокић.
Дјеца су често жртве кривичних дјела посредством друштвених мрежа. Таквих посљедица нису поштеђени ни наши простори. Али интернет и друштвене мреже нису само лоше ствари. Кључно је информатичко описмењавање и разговор са дјецом.
"Ви на друштвеним мрежама можете да видите ужасне ствари, али можете и да научите много тога. На друштвеним мрежама можете да налетите на педофиле, манипулаторе, али можете да наиђете и на људе који чине добра д јела, доносе добре приче и раде добро за ово друштво. У томе и јесте поента. Највећи проблем је што д јеца на друштвеним мрежама најчешће дођу у ону тамну страну интернета. Нисмо их научили да не комуницирају са непознатим људима, немају самопоуздања па га граде тако што ће послати слику неког непознатом човјеку", истиче уредник магазина "Лола" Бранкица Раковић.
И они који свој политички ангажман и кампању заснивају на друштвеним мрежама, али су додуше старији од 14 или 15 година заговарају забрану. Ка Народној скупштини РС путује Резолуција о заштити дјеце у дигиталном окружењу коју је иницирао градоначелник Бањалуке , а чија је кључна порука ограничавање коришћења друштвених мрежа за дјецу до навршене 15. године живота.
"Немогуће је дјетету забранити друштвене мреже. Законски и системски то може само родитељ. И ако један родитељ дозволи свом дјетету телефон и друштвене мреже и све остало онда та забрана нема смисла. Онда ће остала д јеца рећи- мама , тата што си мени забранио, а овај може", наглашава посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
"Друштвене мреже су на неки начин без контроле у свим областима. Има много злоупотреба на тим друштвеним мрежама", додао је посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Недељко Гламочак.
Неки нови клиници живе неки нови живот. Технолошки писменији од њихових родитеља, који их у томе тешко прате. Можда је рјешење укључивање у њихово вријеме и апдејтовање знања оних мало старијих. А примат би требало да преузму родитељи да разговарају, развијају критичку свијест дјеце и буду укључени у њихове животе. А забране , осим оних родитељских, остају да лебде негдје у виртуелном свијету.
