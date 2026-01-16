Logo
Зима се враћа: Од сутра хладније, а ево када можемо очекивати нове падавине

АТВ

16.01.2026

17:30

Зима се враћа: Од сутра хладније, а ево када можемо очекивати нове падавине
Фото: АТВ

Од сутра се у наш регион враћа хладноћа, али без падавина.

До око 24. јануара углавном суво и хладно, а послије тог датума још стоји велика неизвјесност у ком ће се смјеру кретати синоптика. Захлађење и снијег су око 25. јануара могући, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

Још данас мало до умјерено, на сјевероистоку претежно облачно, уз могућу краткотрајну кишу.

За викенд захлађење, али без падавина, уз појачан источни вјетар у кошавском дијелу региона и буру дуж обале Јадрана. Преовлађиваће умјерено облачно, понегд‌је уз ниске облаке и поново хладно са температурама карактеристичним за овај дио године.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Политичка стабилност остаје приоритет Републике Српске

Минимуми ће се кретати од -9 до -3 степена, а максимуми од -6 на планинском истоку Србије, до око 2 на западу Хрватске.

Од нед‌јеље и даље суво уз слабији вјетар и још хладнија јутра, уз минимуме од -15 до -8 степени и максимуме од -8 до 2 степена.

„Кључан период за даљи развој синоптике би требао бити негд‌је око 24. јануара“, наводи се у објави.

Наредних дана, свакако, суво захлађење, кошава и температурни повратак зиме.

Снијег

Временска прогноза

