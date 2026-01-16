Упозорење због наглог топљења снијега: Могуће поплаве

Извор:
СРНА
16.01.2026
18:02
Управа цивилне заштите КС упозорила је сва правна и физичка лица да због више температуре ваздуха и наглог топљење снијега, те пораста водостаја ријека и потока, припреме адекватне снаге и материјално-техничка средстава за брзи одговор на могуће појаве поплава, клизишта и одрона.
У саопштењу Управе цивилне заштите наводи се да ће се тако створити претпоставке за ефикасније и брже реаговање свих субјеката система заштите и спасавања у свеобухватном одговору на потенцијалне изазове и пријетње од поплава.
Самим тим, како наводе, може се избјећи велика материјална штета, као и могуће повреде и људске жртве.
Посебно апелују на општинске службе цивилне заштите с подручја Кантона Сарајево, да континуирано обилазе најугроженија подручја од поплава, те да одмах ставе своје организоване снаге заштите и спасавања у стање приправности, како би биле спремне као снаге првог одговора.
