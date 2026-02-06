Марко Рубио поднио оставку

Извор:
Танјуг
06.02.2026
08:00
Државни секретар Сједињених Америчких Држава Марко Рубио поднио је оставку на мјесто вршиоца дужности шефа Националног архива САД, саопштила је Национална управа за архиве и евиденцију (НАРА).
Он се повукао са функције у складу са Законом о реформи федералних упражњених радних мјеста, који ограничава трајање вршилаца дужности, а своја овлашћења у Националном архиву делегирао је Џејмсу Бајрону, вишем савјетнику архивара.
Национални архивиста је одговоран за надзор владиних евиденција и руковођење Националним архивом, агенцијом коју је амерички предсједник Доналд Трамп критиковао због руковања повјерљивим документима 2022. године, пренио је Ројтерс.
Рубио је именован за вршиоца дужности шефа архива након што је Трамп отпустио тадашњу архивисткињу Колин Шоган.
Национални архив раније је тражио документа која су уклоњена из Бијеле куће током Трамповог првог мандата, што је довело до рације ФБИ-а на имању Мар-а-Лаго 2022. године.
