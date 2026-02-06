Аутобус са сватовима слетио с пута, има погинулих и повријеђених

Извор:
Танјуг
06.02.2026
07:28
Коментари:0
Најмање 13 особа је погинуло, а 34 су повријеђене када је аутобус са сватовима слетио са планинског пута у западном Непалу, саопштила је данас полиција.
Несрећа се догодила синоћ када је аутобус, који се враћао са свадбе, слетио око 200 метара низ падину и завршио на равном терену у близини села Будгаун, око 500 километара западно од главног града Катмандуа, преноси АП.
Република Српска
Сједница Владе Српске
Повријеђени су убрзо након несреће превезени у болнице, док су тијела погинулих извучена из олупине аутобуса, навела је полиција округа Баитади.
Аутобус је са свадбе возио ка селу младожење, док су младожења и млада путовали у другом возилу и нису повријеђени.
Узрок несреће за сада није познат, а полиција је покренула истрагу.
Бања Лука
Без струје ће данас остати ове бањалучке улице
Саобраћајне несреће у Непалу честе су због лоше одржаваних путева и возила, као и планинског терена са уским и непрегледним саобраћајницама.
Друштво
2 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму