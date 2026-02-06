Logo
Large banner

Мушкарац из БиХ осуђен због прогањања бивше жене

Извор:

Агенције

06.02.2026

07:07

Коментари:

1
Мушкарац из БиХ осуђен због прогањања бивше жене
Фото: Unsplash

Суд у Удинама осудио је држављанина Босне и Херцеговине на три године затвора због прогањања бивше жене, која је, у међувремену, пронашла новог животног сапутника.

Овај 54-годишњи мушкарац из БиХ није могао да се помири са чињеницом да је његова бивша жена наставила даље, те је одлучио да јој загорча живот.

Прве инциденте направио је још 2023. године када је добио упозорење од начелника полиције у Удинама. Међутим, упркос томе, он је наставио да прогања бившу жену и наредне двије године, али и њеног новог партнера.

Како стоји у оптужници, он је користио сваку прилику да им пријети, вријеђа и понижава их. Бившу жену је упорно пратио, а малољетној заједничкој ћерки је слао поруке у којима је омаловажавао мајку.

Илу-рудар-260925

Свијет

Ужас: У експлозији погинуло 18 рудара

Ескалација сукоба десила се јануара, 2025, када се бивши брачни пар сусрео у једном бару, а он је шаком ударио њеног новог партнера.

Баш због своје упорности, упркос званичним упозорењима, судија Ђулија Пузини одлучила је да га осуди на три године затвора.

Подијели:

Тагови:

proganjanje

Италија

пресуда

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ужас: У експлозији погинуло 18 рудара

Свијет

Ужас: У експлозији погинуло 18 рудара

3 ч

0
Почиње исплата увећаних јануарских пензија

Друштво

Почиње исплата увећаних јануарских пензија

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Хилари Клинтон жели да јавно свједочи о Епстајну

3 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

"Двоје дјеце и 19 година са њим": Исповијест жене која тврди да је у браку с партнером Милице Тодоровић

11 ч

0

Више из рубрике

Ужас: У експлозији погинуло 18 рудара

Свијет

Ужас: У експлозији погинуло 18 рудара

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Хилари Клинтон жели да јавно свједочи о Епстајну

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Оснивач "Миротворца" на руској листи терориста

12 ч

0
Обилне падавине направиле проблем: Евакуисано више од 140.000 људи

Свијет

Обилне падавине направиле проблем: Евакуисано више од 140.000 људи

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Приједорчанин ухваћен са џоинтом

10

02

Лавров: ОЕБС је у дубокој кризи, организација пред самоуништењем

09

53

Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

09

53

Ово радимо сви, али ријетко признајемо

09

43

Јутјуб уводи нову корисну функцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner