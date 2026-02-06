Мушкарац из БиХ осуђен због прогањања бивше жене

Извор:
06.02.2026
07:07
Коментари:1
Суд у Удинама осудио је држављанина Босне и Херцеговине на три године затвора због прогањања бивше жене, која је, у међувремену, пронашла новог животног сапутника.
Овај 54-годишњи мушкарац из БиХ није могао да се помири са чињеницом да је његова бивша жена наставила даље, те је одлучио да јој загорча живот.
Прве инциденте направио је још 2023. године када је добио упозорење од начелника полиције у Удинама. Међутим, упркос томе, он је наставио да прогања бившу жену и наредне двије године, али и њеног новог партнера.
Како стоји у оптужници, он је користио сваку прилику да им пријети, вријеђа и понижава их. Бившу жену је упорно пратио, а малољетној заједничкој ћерки је слао поруке у којима је омаловажавао мајку.
Ескалација сукоба десила се јануара, 2025, када се бивши брачни пар сусрео у једном бару, а он је шаком ударио њеног новог партнера.
Баш због своје упорности, упркос званичним упозорењима, судија Ђулија Пузини одлучила је да га осуди на три године затвора.
