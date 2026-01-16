Научници открили змију величине аутобуса

Извор:
Научници су открили доказе о постојању Палаеопхис colossaeusa, 12 метара дуге древне морске змије, која је некада владала праисторијским океанима и вјероватно прождирала ајкуле.
Џиновска морска змија живјела прије око 56 милиона година.
Некада је владала праисторијским океанима.
Фосили открили древни свијет у којем су змије, а не сисари, владали морима.
Много прије појаве китова и великих бијелих ајкула, огромна змија вребала је тропским морима која су некада прекривала сјеверну Африку. Позната као Палаеопхис colossaeus, ова џиновска морска змија живјела је прије отприлике 56 милиона година током епохе еоцена.
Ново истраживање, детаљно описано у студији из 2018. године објављеној у часопису "Ацта Палаеонтологица Полоница", открива да је овај див могао нарасти до 12 метара дужине.
Са пршљеном већим од било које живе змије, Палаеопхис је вјероватно био један од главних предатора океана, способан за лов на велике рибе, па чак и ране ајкуле.
Откриће његових фосила у данашњој Сахарској пустињи баца свјетло на древни свијет у којем су змије, а не сисари, владали морима.
Недавна поновна евалуација фосилних пршљенова поново је пробудила научни интерес за једног од најзначајнијих морских рептила из праисторије имена Палаеопхис colossaeus.
Рад из 2018. године, објављен у часопису "Ацта Палаеонтологица Полоница", описује створење које се протезало између 8,1 и 12,3 метра у дужину. То је отприлике величине градског аутобуса или дуже од велике бијеле ајкуле, преноси indiandefencereview.com.
Ова огромна змија живјела је прије отприлике 56 милиона година, током епохе еоцена, када је Земљина клима била знатно топлија.
Њени фосили пронађени су у некадашњем Transsaharskom морском путу, пространом плитком морском подручју које се данас налази испод пијеска Сахаре.
Налази студије не само да освјетљавају анатомију изумрле врсте морских змија, већ и сликају живописну слику несталог морског екосистема у којем су гигантски рептили доминирали ланцем исхране.
Фосили Палаеопхис colossaeus првенствено су познати по његовим огромним пршљеновима, сваки далеко већи од пршљенова било које данас живе змије.
Као што су аутори студије из 2018. године примијетили, "Палаеопхис colossaeus је врло велика змија с пршљеновима који су већи од оних било које познате живе врсте". Ово једнократно запажање пружа увид у величину, структуру и начин живота животиње.
Тијело му је било дуго и хидродинамично, што указује на снажне пливачке способности прилагођене морском окружењу.
За разлику од већине модерних морских змија, које ријетко прелазе три метра дужине, Палаеопхис је можда имао ребра и мускулатуру погодне и за контролу пловности и за грабежљиве налете брзине.
Масивни пршљенови указују на робусно тијело способно за руковање значајним плијеном и прецизно сналажење у океанским струјама.
У комбинацији с обликом и артикулацијом костију, палеонтолози вјерују да Палаеопхис colossaeus није био трома змија, већ врло ефикасан морски ловац, можда упоредив у својој еколошкој ниши с модерним врхунским предаторима попут орки или крокодила.
Током епохе еоцена, свјетска клима се знатно разликовала. Transsaharski морски пут, који се сада налази закопан испод једне од најсушнијих регија на Земљи, некада је био тропски, плитки океан који је врвио морским животом.
Топле воде су прекривале сјеверну Африку, повезујући се с океаном Тетис и креирајући пространо станиште идеално за рептиле попут Палаеопхис colossaeusa.
Присуство тако велике змије у овом окружењу подржава хипотезу да су температуре океана биле знатно више него данас. Топла вода би омогућила хладнокрвним гмизавцима да нарасту до огромних величина.
Фосили других морских створења из истог периода, укључујући ране крокодиле и велике рибе, указују на сложену мрежу исхране која је могла одржати врхунског предатора попут Палаеопхиса.
Овај екосистем је, у многим аспектима, био претеча модерних тропских морских система, али су у њему доминирали рептили, а не сисари. Доминација морских змија такође указује на еволуцијско експериментисање током овог времена, увид у то како су се морски рептили прилагодили након изумирања диносауруса.
Директни докази о исхрани Палаеопхис colossaeusa остају недостижни, али анатомска анализа нуди примамљиве трагове.
Њени пршљенови указују на флексибилно, мишићаво тијело способно за брзе ударце. Аутори студије описују лобању змије као потенцијално "врло кинетичку", што значи да је могла широко отворити чељусти како би прогутала велики плијен.
Како напомињу, "величина конзумиране хране могла би бити толико велика да би омогућила конзумацију готово било које познате савремене врсте".
Тај застрашујући закључак имплицира да је Палаеопхис могао ловити велике рибе, морске псе или чак гмизавце сличне крокодилима познате као диросауриди.
Таква свестраност би га смјестила на сам врх ланца исхране. Његова исхрана се можда мијењала са годинама или доступношћу, што му је омогућило да доминира различитим еколошким нишама.
