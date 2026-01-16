Logo
Медији пишу: Син Размана Кадирова тешко повријеђен

Медији пишу: Син Размана Кадирова тешко повријеђен

Син тинејџер лидера Чеченије Рамзана Кадирова, Адам Кадиров, наводно се налази у тешком стању након саобраћајне несреће у главном граду републике, Грозном.

Два извора рекла су за Сервис за Северни Кавказ Радија Слободна Европа/Радио Слобода (РФЕ/РЛ) да је након несреће која се догодила 16. јануара Адам Кадиров (18) сада "на интензивној њези", да је пребачен у највећу здравствену установу у Чеченији, Републичку болницу у Грозном, те да су оближњи путеви затворени.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Русија може да буде лидер беспилотне револуције

"Наводно се налази на интензивној њези и без свијести. Не знамо са сигурношћу шта се тачно дешава са сином Кадирова“, рекао је један од извора из Грозног.

"Путеви ка болници су затворени јер је Адам тамо довезен".

Други извор, представник чеченске дијаспоре, дао је сличан исказ Сервису за Северни Кавказ РФЕ/РЛ. Локални опозициони покрет НИYСО такође је извјестио о несрећи, наводећи да се колона возила Адама Кадирова "кретала великом брзином, аутомобил за аутомобилом, када је изненада наишла на препреку".

"Као резултат тога, аутомобили су почели да се сударају један с другим, због чега добијамо информације да има много повријеђених", написао је НИYСО у објави на Телеграму. "Али узбуна је настала управо због Адама".

ciscenje kuhinnja pixabay

Занимљивости

Како неред у дому утиче на ментално здравље?

У коментару за Сервис за Северни Кавказ РФЕ/РЛ, представник тог покрета рекао је да су информације добили из различитих извора, али је нагласио да још увијек не могу са сигурношћу говорити о стању сина чеченског лидера.

