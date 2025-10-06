Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

06.10.2025
13:51
Коментари:0
Неријетко слушамо у данашње вријеме да бракови кратко трају, те да се парови разводе свега пар мјесеци послије вјенчања због "различитих погледа на свијет", како обичну кажу.
Многи психолози кажу да се то вјероватно дешава јер је мало партнера који заиста желе да раде на свом односу. Многи јуре за каријером, што луксузнијим животом, а оно најбитније породицу, у тој јурњави на крају изгуби. Међутим, за породицу Звекић као да је вријеме стало. Његују праве вриједности и живе сви под истим кровом – 2 рођене сестре које су се удале за 2 рођена брата.
Породица
Магарећи кашаљ може бити смртоносан за бебе, упозоравају научници
На око 280 километара од Београда у Вареши у Босни и Херцеговини живе двије сестре које су се удале за два брата, фамилија Звекић начином живота показује да када слога влада у кући, ништа није немогуће. Управо сви они заједно живе под истим кровом и са једним новчаником, те се никада није десило да не причају једни са другима!
Живе у миру, заједно раде и дијеле добро и зло већ деценијама. У данашње вријеме, кад ни брат с братом не говори, то је више него и необично, што потврђују и сами Звекићи, преноси Стил.
Прво се старија сестра удала прије 34 године
Кад је ријеч о сестрама, старија Босанка се у Звекиће удала прије 34 године и дошла је на овце, а и дан-данас се фамилије тиме баве па јој каже да јој тај посао не смета и да не би ништа мијењала.
Не би ништа друго, каже, ни радила. Објашњава да је то добар посао, са добром зараде од које може пристојно да се живи. Сам свој газда, живиш у љепоти а од плате, сасвим сигурно, тако не би могли да живе.
На питање како се слажу као сестре, двије године старија Мирсада каже:
Занимљивости
Пронађена опасна материја у црвеним паприкама, страхује се да је већ поједена
''Како кад, некад загаламим ја, некад она… Слушамо се и никад се не љутимо дуго. А овце? То је богатство једно. Трошимо колико трошимо, од плате не бисмо могли да живимо. Овце, то је наша плата, наша фирма… Један новчаник, тако живимо, само софре раздвојене…'', каже.
Млађа додаје и да што она има, има и ова друга, што немају, нема ниједна и то је то.
Занимљивости
Велики кинески хороскоп за октобар 2025: Ево шта сваки знак може да очекује
Кад је ријеч о рођеној браћи, они кроз смијех додају да се никад нису посвађали и да мора да је то због тога што су баџе (пашенози).
''Мора да то и чува ову заједницу. Гледам, брат с братом, већина не говори а баџа с баџом говори…'', каже један од Звекића који додају да се баџа с баџом “није нигдје посвађао а браћа и сестре се свађају”.
Истиче и да је отац и муж онај који мора да балансира између жене, родитеља, дјеце.
''Научио сам да радим са својих 10 прстију, радимо, ником ништа не дугујемо'', наглашавајући да је с овцама навикао и да не би друго ни радио.
Породица
47 мин0
Свијет
47 мин0
Занимљивости
52 мин0
Друштво
52 мин0
Занимљивости
52 мин0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму