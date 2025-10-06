Стиже нам промјена времена, температура и до 23 степена

Извор:
СРНА
06.10.2025
13:33
Коментари:0
У Републици Српској од сриједе, 8. октобра, биће углавном суво вријеме, са кишом понегдје, уз пораст температуре и до 23 степена Целзијусова, рекла је Срни метеоролог у Републичком хидрометеоролошком заводу Милица Ђорђевић.
Она је навела да ће у сриједу максимална температура ваздуха бити од 12 до 19 степени, а у четвртак, петак и током викенда од 16 до 23 степена Целзијусова.
Друштво
Данас претежно облачно са кишом: У овим предјелима биће и снијега
Она је навела да је посљедњих пар година за Михољдан било сунчано и доста топло, а да се ове године очекује мало сунца и која кап кише.
"Очекује се пораст температуре и доста топлије вријеме у односу на претходних пет, шест дана", навела је Ђорђевићева.
Она је додала да ће данас и сутра бити повремене кише.
"Температура ваздуха ће бити од 10 до 17 степени Целзијусових, на југу степен два топлије, с тим што се на југу очекује умјерена и јака бура", истакла је Ђорђевићева.
Друштво
Данас сунчано и топлије вријеме, предвече очекујте наоблачење
Она је додала да ће падавине бити чешће на истоку, нешто јаче понегдје у Семберији и Посавини.
"У осталим предјелима киша ће бити слаба и повремена. У другом дијелу дана на сјеверозападу ће бити суво вријеме, а у Херцеговини сунчаније, али вјетровито", навела је Ђорђевићева.
Занимљивости
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Свијет
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Друштво
4 ч1
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму