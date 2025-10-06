Logo

Сутра празник Свете Текле, помоћнице апостола Павла: Њена рука се чува у овој нашој православној цркви

06.10.2025

08:33

Коментари:

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Фото: Pexels

Српска православна црква прославиће сутра празник Свете првомученице Текле Равноапостолне.

У Старој православној цркви Светог Архангела Михаила у Сарајеву чува се дио светих моштију Свете Текле - њена десна рука.

Према традицији, у овој цркви у Сарајеву на тај дан освештава се вода благосиљањем руком светитељке и обавља литија око храма током које се носе мошти Свете Текле.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Сутра славимо дан који НОСИ БОЖЈУ МИЛОСТ: Ово су најважнији обичаји, један је посебно везан за децу

Света Текла живјела је у вријеме апостола Павла и била му помоћница у проповиједању Јеванђеља Христовог. То Јеванђеље и проповиједање утврдила је мученичком смрћу и зато се назива првомученица, али и равноапостолна, јер је била помоћница апостола Павла.

Дио светих моштију Свете Текле налази и у манастиру Свете Тројице код Пљеваља. Десну руку првомученице Текле донио је из Антиохије у Србију први српски архиепископ Свети Сава 1233. године, а патријарх српски Арсеније Четврти Јовановић ју је 1733. године поклонио Старој православној цркви у Сарајеву.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Данас славимо Светог апостола Кодрата: Сматра се заштитником учених људи

Њену свету десницу митрополит сарајевски Сава Косановић однио је 1873. године у Русију гдје је за њу израђена бисерна рукавица са наруквицом, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Sveta Tekla

praznik

СПЦ

mošti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руне полудио због ситуације са Новаком у Шангају: "Да ли желите да неко умре?"

Тенис

Руне полудио због ситуације са Новаком у Шангају: "Да ли желите да неко умре?"

49 мин

0
Клептон у "рату" са комшијама

Сцена

Клептон у "рату" са комшијама

51 мин

0
Ово нисте знали, један високопротеински међуоброк може саботирати мршављење

Савјети

Ово нисте знали, један високопротеински међуоброк може саботирати мршављење

54 мин

0
Полиција без полицајаца: Мајами уводи роботизована патролна возила

Свијет

Полиција без полицајаца: Мајами уводи роботизована патролна возила

55 мин

0

Више из рубрике

Ни њемачке пензије нису као некада

Друштво

Ни њемачке пензије нису као некада

1 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Друштво

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

1 ч

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Опрез: Коловози претежно клизави, видљивост смањена

1 ч

0
У Српској рођено 16 беба

Друштво

У Српској рођено 16 беба

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

15

Силоватељ из Сирије ухапшен у Сарајеву

09

12

Орбан: Мађарска не би требало да усвоји евро, јер се ЕУ распада

09

08

Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

09

01

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

08

54

Младић пребио двоје људи па им запалио ауто. Претучена и жена (50)

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner