Сутра празник Свете Текле, помоћнице апостола Павла: Њена рука се чува у овој нашој православној цркви

Српска православна црква прославиће сутра празник Свете првомученице Текле Равноапостолне.
У Старој православној цркви Светог Архангела Михаила у Сарајеву чува се дио светих моштију Свете Текле - њена десна рука.
Према традицији, у овој цркви у Сарајеву на тај дан освештава се вода благосиљањем руком светитељке и обавља литија око храма током које се носе мошти Свете Текле.
Света Текла живјела је у вријеме апостола Павла и била му помоћница у проповиједању Јеванђеља Христовог. То Јеванђеље и проповиједање утврдила је мученичком смрћу и зато се назива првомученица, али и равноапостолна, јер је била помоћница апостола Павла.
Дио светих моштију Свете Текле налази и у манастиру Свете Тројице код Пљеваља. Десну руку првомученице Текле донио је из Антиохије у Србију први српски архиепископ Свети Сава 1233. године, а патријарх српски Арсеније Четврти Јовановић ју је 1733. године поклонио Старој православној цркви у Сарајеву.
Њену свету десницу митрополит сарајевски Сава Косановић однио је 1873. године у Русију гдје је за њу израђена бисерна рукавица са наруквицом, преноси Срна.
