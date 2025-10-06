Logo

Ово нисте знали, један високопротеински међуоброк може саботирати мршављење

06.10.2025

08:22

Ово нисте знали, један високопротеински међуоброк може саботирати мршављење
Фото: Pixabay

Све више људи посеже за протеинским грицкалицама и ужином, мислећи да чине услугу свом тијелу и олакшавају губитак тежине.

Тржиште је пуно производа који обећавају више енергије, мање глади и брже резултате, али нутриционисти упозоравају да неки од ових наизглед здравих избора могу имати супротан ефекат. Иако протеини играју важну улогу у одржавању мишићне масе и контроли апетита, нису све протеинске ужине добар савезник у процесу мршављења.

Нутриционисти су се сложили да су протеинске плочице међу најпроблематичнијим опцијама. „Многе од њих су пуне додатог шећера и вјештачких састојака који подижу шећер у крви и узрокују касније падове енергије и повећану жељу за храном“, објашњава нутриционисткиња и дијететичарка Лорен Манакер за Параде .

Нутриционисткиња Ејвери Зенкер додаје да су неке плочице „више као слаткиши него здрава ужина“, јер једна може да садржи скоро цијелу препоручену дневну количину шећера.

Паметније је фокусирати се на цијеле и једноставне изворе протеина.

Стручњаци савјетују да их не морате потпуно избјегавати, али треба пажљиво читати етикете. Препоручују да бирате плочице са најмање десет грама протеина и неколико грама влакана, са што мање додатог шећера и масти.

„Овај однос вам помаже да останете сити до сљедећег оброка, а да притом не ометате напредак у мршављењу“, каже Манакер. Кључ је умјереност и избор производа који заиста доприносе уравнотеженој исхрани.

Нутриционисти закључују да је мудрије фокусирати се на целе, једноставне изворе протеина - попут свјежег сира, јаја или прженог едамамеа - који природно садрже више хранљивих материја и мање адитива.

