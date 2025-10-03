Logo

Октобар је мјесец туршије, али и ово поврће и воће је идеално за замрзивач

03.10.2025

14:47

Коментари:

0
Октобар је мјесец туршије, али и ово поврће и воће је идеално за замрзивач

Јесен је право вријеме да напуните замрзивач сезонским благом.

Оно што сада спакујете у мале кесе и кутије, наћи ће вам се при руци кад дођу хладни дани и кад затреба брз и здрав оброк. Најбоље од свега – поврће и воће из замрзивача задржава већину витамина и минерала, па га можете користити као да је свјеже.

Поврће које је идеално за замрзивач у октобру

Паприка је сада краљица пијаца и замрзивача – очистите је од сјеменки и ставите исечену на траке, или је замрзните пуњену па зими само кувате, пише „Телеграф“.

Парадајз можете претворити у пасирану базу или сос, а одлично се чува и цијели, само за јела на кашику. Боранија и шаргарепа траже кратко бланширање, а онда се само спакују у кесице. Ово поврће се једноставно складишти, а укус остаје исти и након замрзавања.

Тиквице су супер и рендане и исечене, спремне за питу или мусаку. Кељ, блитва и спанаћ чувају свјежину и боју ако их благо обарите прије замрзавања. Кукуруз шећерац најбоље иде када га скинете са клипа и спакујете у мале порције.

Першун и целер ситно исјецкајте, па ћете увијек имати свјеж зачин за супе и чорбе.

Не заборавите бундеву – ољуштену и исечену на коцке, спремну за потаж или питу.

Воће које се замрзава почетком јесени

Шљиве су сада у пуној сезони – замрзните их очишћене, идеалне су за колаче и кнедле.

Јабуке и крушке најбоље иду у облику пиреа или наренданих порција за пите.

Купине и малине које још можете наћи на пијаци, одличне су за зимску шољу чаја са медом.

Грожђе можете замрзнути као слатку, ледену грицкалицу – д‌јеца га обожавају.

Како да све потраје и остане свјеже

Прије него што ставите у замрзивач, већину поврћа је добро бланширати – то кратко кување у води помаже да задржи боју, укус и нутритивне вриједности. Спакујте га у мале кесице или кутије, тако да вадите баш онолико колико вам треба за једно кување.

Зашто је ово важно за здравље

Кад у јануару из замрзивача извадите кесицу бораније, парадајз сос или шљиве, биће то најбоља потврда да сте у октобру мислили на себе и своју породицу. Здрава зимница не мора да значи само тегле и подрум – ваш замрзивач може постати мала ризница здравља и топлине домаћинске кухиње.

Подијели:

Таг:

oktobar

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сушење одјеће

Савјети

Убрзајте сушење веша током хладних дана помоћу овог трика

3 ч

0
Очистите шпорет уз само два састојка: Блистаће као нов

Савјети

Очистите шпорет уз само два састојка: Блистаће као нов

6 ч

0
Храњива и укусна: Испробајте трик за савршено кувана јаја

Савјети

Храњива и укусна: Испробајте трик за савршено кувана јаја

9 ч

0
Снови спавање момак кревет

Савјети

Једна навика прије спавања може угрозити здравље мозга

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Филмска потјера за Србином код Беча: Насамарио патролу, па дао гас, повриједио и полицајца

17

14

Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

17

12

Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

17

09

Воз из Београда брзом пругом стигао у Суботицу за 68 минута, бесплатно до недјеље

17

05

Снијег прави хаос, ванредна ситуација у више општина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner