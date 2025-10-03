Октобар је мјесец туршије, али и ово поврће и воће је идеално за замрзивач

03.10.2025
14:47
Коментари:0
Јесен је право вријеме да напуните замрзивач сезонским благом.
Оно што сада спакујете у мале кесе и кутије, наћи ће вам се при руци кад дођу хладни дани и кад затреба брз и здрав оброк. Најбоље од свега – поврће и воће из замрзивача задржава већину витамина и минерала, па га можете користити као да је свјеже.
Паприка је сада краљица пијаца и замрзивача – очистите је од сјеменки и ставите исечену на траке, или је замрзните пуњену па зими само кувате, пише „Телеграф“.
Парадајз можете претворити у пасирану базу или сос, а одлично се чува и цијели, само за јела на кашику. Боранија и шаргарепа траже кратко бланширање, а онда се само спакују у кесице. Ово поврће се једноставно складишти, а укус остаје исти и након замрзавања.
Тиквице су супер и рендане и исечене, спремне за питу или мусаку. Кељ, блитва и спанаћ чувају свјежину и боју ако их благо обарите прије замрзавања. Кукуруз шећерац најбоље иде када га скинете са клипа и спакујете у мале порције.
Першун и целер ситно исјецкајте, па ћете увијек имати свјеж зачин за супе и чорбе.
Не заборавите бундеву – ољуштену и исечену на коцке, спремну за потаж или питу.
Шљиве су сада у пуној сезони – замрзните их очишћене, идеалне су за колаче и кнедле.
Јабуке и крушке најбоље иду у облику пиреа или наренданих порција за пите.
Купине и малине које још можете наћи на пијаци, одличне су за зимску шољу чаја са медом.
Грожђе можете замрзнути као слатку, ледену грицкалицу – дјеца га обожавају.
Прије него што ставите у замрзивач, већину поврћа је добро бланширати – то кратко кување у води помаже да задржи боју, укус и нутритивне вриједности. Спакујте га у мале кесице или кутије, тако да вадите баш онолико колико вам треба за једно кување.
Зашто је ово важно за здравље
Кад у јануару из замрзивача извадите кесицу бораније, парадајз сос или шљиве, биће то најбоља потврда да сте у октобру мислили на себе и своју породицу. Здрава зимница не мора да значи само тегле и подрум – ваш замрзивач може постати мала ризница здравља и топлине домаћинске кухиње.
Најновије
Најчитаније
17
24
17
14
17
12
17
09
17
05
Тренутно на програму