Убрзајте сушење веша током хладних дана помоћу овог трика

Ако се веш не суши данима, рјешење је једноставно: постави мали вентилатор директно испод веша и пусти да циркулише ваздух – чак и кад пада киша, веш ће бити сув за пар сати.

Зашто се веш не суши кад је киша?

Влага у ваздуху блокира испаравање воде из тканине, па веш остаје мокар и хладан данима. Чак и ако га окачите унутра, без струјања ваздуха он само „стоји“.

Како да убрзам сушење веша без машине?

Најбржи начин је да направите мини вјетровиту зону. Ево како:

-Раширите веш што шире – нека између комада буде размак.

-Поставите мали вентилатор испод или са стране, да дува директно ка вешу.

-Ако имате гријалицу, укључите је на ниску температуру и нека стоји бар метар даље.

-Затворите врата просторије да задржите топлоту и струјање.

-Повремено окрените комаде веша да се равномјерно осуше.

Да ли овај трик ради и кад је баш хладно?

Да. Кључ није температура, већ кретање ваздуха. Вентилатор покреће влагу из тканине и „тјера“ је да испари.

Мали трик за додатну брзину

Ако имате пешкире који се суше споро, ставите их на столицу и пустите вентилатор да дува одоздо. Биће суви за мање од 3 сата.

Савјети за оне који немају машину за сушење:

Не треба вам скупа опрема.

Вентилатор + размак = суви веш.

Ради и кад је напољу киша, влага, па чак и снијег.

Идеално за станове без терасе.

Веш не смрди, не буђа, не остаје „мокар заувијек“.