Ово пиће се наручује широм свијета, а посебно је популарно у Америци

Извор:
Индекс
02.10.2025
17:40
Коментари:0
Кафа са зачинима од бундеве, познатија као лате са зачинима од бундеве, популарно је кремасто јесење пиће које је пуно мирисних зачина и, наравно, бундеве. Зачине можете прилагодити свом укусу и жељи, а шећер можете замијенити медом или јаворовим сирупом.
Пиће је постало глобални феномен почетком 2000-их, када га је популаризовао амерички ланац кафића Старбакс. Брзо је постало симбол јесени, а његово појављивање на менијима означава незванични почетак сезоне топлих напитака, џемпера и опадајућег лишћа. Иако је првобитно био сезонска понуда, његова огромна популарност инспирисала је безброј варијација у другим кафићима, као и верзије које можете лако припремити код куће.
Свијет
Песков: Предсједавање у СБ УН искористићемо да укажемо на значај Дејтонског споразума
Домаћа верзија вам даје потпуну контролу над састојцима. Можете подесити количину шећера, врсту млијека и интензитет зачина како бисте створили своју савршену шољу јесењег уживања. Припрема је брза и једноставна, а резултат је укусан и мирисни напитак који ће испунити ваш дом аромама цимета, ђумбира и каранфилића.
Вријеме припреме је само 10 минута. Рецепт је веома једноставан, а наведене количине су довољне за двије особе.
Састојци
млијеко
пире од бундеве
шећер
екстракт ваниле
мљевени цимет
мљевени ђумбир
мљевени каранфилић
мушкатни орашчић
јака кафа
Здравље
Додајте ово у јутарњу кафу и срце ће вам бити захвално
шлаг за сервирање
Припрема
У малој шерпи додајте млијеко, пире од бундеве и шећер и загревајте на средњој ватри. Пазите да млијеко не прокључа, само док не буде довољно вруће.
Склоните вруће млијеко са ватре и додајте екстракт ваниле, мјешавину зачина и свјеже скувану јаку кафу. Добро промијешајте да се сви састојци сједине.
Сипајте пиће у двије шоље, украсите шлагом и по жељи поспите са још мало мљевеног цимета. Послужите одмах док је топло.
(индекс)
Савјети
1 ч0
Савјети
4 ч0
Савјети
8 ч0
Савјети
10 ч0
Најновије
Најчитаније
19
04
18
58
18
57
18
51
18
44
Тренутно на програму