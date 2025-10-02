Logo

Ово пиће се наручује широм свијета, а посебно је популарно у Америци

Фото: pexels/ Raymond Petrik

Кафа са зачинима од бундеве, познатија као лате са зачинима од бундеве, популарно је кремасто јесење пиће које је пуно мирисних зачина и, наравно, бундеве. Зачине можете прилагодити свом укусу и жељи, а шећер можете замијенити медом или јаворовим сирупом.

Пиће је постало глобални феномен почетком 2000-их, када га је популаризовао амерички ланац кафића Старбакс. Брзо је постало симбол јесени, а његово појављивање на менијима означава незванични почетак сезоне топлих напитака, џемпера и опадајућег лишћа. Иако је првобитно био сезонска понуда, његова огромна популарност инспирисала је безброј варијација у другим кафићима, као и верзије које можете лако припремити код куће.

Домаћа верзија вам даје потпуну контролу над састојцима. Можете подесити количину шећера, врсту млијека и интензитет зачина како бисте створили своју савршену шољу јесењег уживања. Припрема је брза и једноставна, а резултат је укусан и мирисни напитак који ће испунити ваш дом аромама цимета, ђумбира и каранфилића.

Вријеме припреме је само 10 минута. Рецепт је веома једноставан, а наведене количине су довољне за двије особе.

Састојци

млијеко

пире од бундеве

шећер

екстракт ваниле

мљевени цимет

мљевени ђумбир

мљевени каранфилић

мушкатни орашчић

јака кафа

шлаг за сервирање

Припрема

У малој шерпи додајте млијеко, пире од бундеве и шећер и загревајте на средњој ватри. Пазите да млијеко не прокључа, само док не буде довољно вруће.

Склоните вруће млијеко са ватре и додајте екстракт ваниле, мјешавину зачина и свјеже скувану јаку кафу. Добро промијешајте да се сви састојци сједине.

Сипајте пиће у двије шоље, украсите шлагом и по жељи поспите са још мало мљевеног цимета. Послужите одмах док је топло.

