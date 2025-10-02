Ова врста гријања је најбоља опција: Грије добро, а троши мало

Извор:
02.10.2025
Прије десетак година, кад би неко рекао да ће се гријати на климу, сви би га гледали чудно. Данас – друга прича. Људи масовно прелазе на инвертер климе, било као главно гријање, било за догријавање кад захлади.
Мајстор М.Р. каже да су јефтиније од норвешких радијатора, а троше много мање струје него ТА пећи. Обичне климе се више ни не производе, јер не пролазе по новим стандардима потрошње. У ЕУ су већ изумрле, а код нас их све мање има.
„Инвертер климе су сад број један. Људи их траже све више, јер грију добро, троше мало, а лако се користе. Дефинитивно су исплативије од термо пећи и норвешких радијатора“, каже мајстор.
Немојте да је гасите сваки час. Кад се клима угаси, па поново пали, троши више струје да би се вратила на жељену температуру. Боље је да ради стално, али лагано – тако троши мање.
„Људи ме питају зашто да је не гасим. Зато што док ради нон-стоп, одржава температуру и не троши много. Кад је палите и гасите, скаче потрошња“, објашњава мајстор.
Кад је напољу баш хладно, клима може да уђе у дифрост режим – то је аутоматско одмрзавање спољне јединице. Дешава се кад је велика влажност и температура око нуле. Ако је клима прљава, дифрост се пали чешће.
Зато мајстор савјетује: сервис једном годишње, а филтере перите једном мјесечно. Нема бриге – нове инвертер климе раде и кад је испод -20 степени.
Нове климе не користе фреон, већ ЕКО гас – штити природу и смањује потрошњу. За 1kW струје, инвертер клима даје и до 61kW топлотне енергије. ТА пећ троши 31kW да би дала 31kW – значи клима штеди и до 50% струје.
