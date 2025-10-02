Доктори упозорили: Не једите кисели купус ако болујете од ових болести

02.10.2025
14:04
Коментари:0
Како се ближи хладнија сезона и наши јеловници постају богатији топлим, традиционалним јелима, на столове поново долази кисели купус - омиљена намирница која вијековима спада у зимске класике. Богат витамином Ц, влакнима и пробиотичким бактеријама, кисели купус познат је по својим љековитим својствима и способности да побољша пробаву.
Ипак, љекари упозоравају: постоје групе људи које би требале бити посебно опрезне с његовом конзумацијом.
Главни разлог за опрез лежи у начину припреме киселог купуса. Доктори посебно упозоравају особе које болују од хипертензије, проблема с бубрезима или осјетљивих зглобова да буду умјерени с конзумацијом ове намирнице.
Кисељење купуса захтијева значајну количину соли, а превише натријума може повећати крвни притисак и оптеретити бубреге.
Со се задржава у тијелу, таложи у зглобовима и крвним жилама, отежавајући избацивање текућине, а неравнотежа натријума и калијума може изазвати грчеве мишића - посебно у врату и кичми - те немир у рукама и ногама.
Практични савјети за сигурно уживање у киселом купусу:
1) Умјереност је кључна - не претјерујте с количином, нарочито ако имате повишен притисак или проблема с бубрезима.
2) Ограничите со у остатку оброка - ако једете кисели купус, остатак дневног уноса соли сведите на минимум.
3) Комбинујте с храном богатом калијумом - банане, авокадо, кромпир и махунарке могу помоћи у одржавању равнотеже минерала у тијелу.
4) Пијте довољно воде - хидратација помаже бубрезима да се носе с натријумом, али избјегавајте претјерано пијење одмах након оброка.
5) Бирајте мање слани кисели купус - неки произвођачи нуде верзије с нижим удјелом соли или га можете припремити сами код куће с мање соли.
Иако кисели купус остаје вриједна и здрава намирница која јача имунитет и пробаву, сезонска уживања у њему најбоље је планирати с умјереношћу и пажњом према властитом тијелу.
Правилна равнотежа и свијест о количинама соли кључни су за уживање у благодатима ове традиционалне делиције без непотребног ризика, преноси "Загорје".
