Тихи убица у сну: Подмукла болест уништава срце и мозак

Милиони пате од апнеје, стања које може да доведе до озбиљних здравствених проблема у будућности, али многи уопште не знају да га имају.
Упркос све већем броју обољелих, стручњаци кажу да 85-90 одсто људи не схвата да постоји проблем, а једна група становништва је посебно опасно недовољно дијагностикована.
Један љекар је за "The Post" објаснио основе овог поремећаја и навео неке од суптилнијих знакова на које треба обратити пажњу.
Апнеја у сну узрокује да дисање током спавања више пута престаје и поново почиње, обично због повременог запушења дисајних путева у задњем дијелу грла. Током ових изненадних и честих прекида, мозак и тијело се накратко буде, а кумулативни ефекат може варирати од ометајућег до разорног.
"Фрагментисан сан може довести до неколико непријатних нуспојава, укључујући умор, проблеме са памћењем и концентрацијом, као и поремећаје расположења - рекла је Андреа Мацумур, специјалиста за медицину спавања и стручњак за менопаузу.
"Поред тога, нелечена апнеја у сну повећава ризик од високог крвног притиска, срчаних болести, можданог удара, дијабетеса, депресије, па чак и когнитивног опадања", додала је она.
Због тога што може изазвати озбиљне здравствене проблеме касније у животу, докторка каже да се апнеја у сну треба посматрати и третирати као проблем целокупног здравља организма, а не само као поремећај спавања.
Иако је генерално недовољно дијагностикована, др Мацумура наводи да су жене старије од 50 година посебно склоне томе да им се симптоми занемаре или погрешно дијагностикују, дјелимично зато што се њихови симптоми често разликују од гласног хркања које је уобичајено код мушкараца.
"Жене чешће имају несаницу, умор, јутарње главобоље, промјене расположења или добијање на тежини, него што имају хркање и гушење током сна", рекла је она.
Нажалост, ови симптоми се често приписују стресу, уобичајеним знацима старења или хормонским промјенама, умјесто да се препознају као показатељи поремећаја спавања.
"Због тога, многе жене остају недијагностиковане или добију дијагнозу много касније него мушкарци, што представља велики проблем јер пропуштају године потенцијалног лијечења и олакшања", додала је Мацумура.
Она је напоменула да, иако се симптоми апнеје у сну разликују код мушкараца и жена, постоји седам карактеристичних знакова који превазилазе гласно, хронично хркање.
Она апелује на људе да обрате пажњу на сљедеће симптоме:
- Дахтање, гушење или прекиди у дисању током сна
- Буђење без осећаја одморености, чак и послије цијеле ноћи проведене у кревету
- Јутарње главобоље
- Претјерана поспаност током дана или тешкоће да останете будни
- Промјене расположења, раздражљивост или депресија
-Добијање на тежини
- Проблеми са концентрацијом или губици памћења
Најчешћи и најефикаснији третман за апнеју у сну је ЦПАП уређај. ЦПАП, што значи „континуирани позитиван притисак у дисајним путевима“, уводи ваздух у тијело путем маске која се ставља на лице. Међутим, због тога што су ови уређаји често незграпни и скупи, многи пацијенти са апнејом у сну их не користе.
Тренутно не постоји лек одобрен за лијечење апнеје у сну, али произвођачи нове пилуле се надају да ће то промијенити.
