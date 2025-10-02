Logo

Спасиоци и даље траже ученике испод рушевина: ''Можда још увијек има наде''

Срушена зграда школе у Индонезији
Фото: Trisnadi/Tanjug/AP

Спасиоци у Индонезији и даље покушавају да спасу око 60 тинејџера заробљених испод рушевина исламског интерната Ал Хозини у Сидоарџу на источној Јави.

Према ријечима портпарола Агенције за ублажавање катастрофа, Абдул Мухари, 59 ученика и даље се води као нестало, пренио је Ројтерс.

Branimir Kojić

Република Српска

Којић: Муслимански фундаменталисти не желе мир и суживот

Спасиоци користе детекторе покрета и тунеле како би допрли до заробљених, али до данас никога нису успјели да пронађу.

"Не смијемо да губимо фокус. Можда још увијек има наде за нашу млађу браћу", рекао је директор спасилачких операција, Јуди Брамантио.

Кранови су распоређени како би се уклонили лагани остаци рушевина.

Школа се срушила раније ове недјеље због проблема са темељима док су у току били грађевински радови на горњим спратовима.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат

Ал Хозини је локално позната исламска школа, а Индонезија има око 42.000 таквих школа у којима се школује седам милиона ученика.

