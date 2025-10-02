Спасиоци и даље траже ученике испод рушевина: ''Можда још увијек има наде''

Извор:
Танјуг
02.10.2025
09:17
Коментари:0
Спасиоци у Индонезији и даље покушавају да спасу око 60 тинејџера заробљених испод рушевина исламског интерната Ал Хозини у Сидоарџу на источној Јави.
Према ријечима портпарола Агенције за ублажавање катастрофа, Абдул Мухари, 59 ученика и даље се води као нестало, пренио је Ројтерс.
Република Српска
Којић: Муслимански фундаменталисти не желе мир и суживот
Спасиоци користе детекторе покрета и тунеле како би допрли до заробљених, али до данас никога нису успјели да пронађу.
"Не смијемо да губимо фокус. Можда још увијек има наде за нашу млађу браћу", рекао је директор спасилачких операција, Јуди Брамантио.
Rescuers have so far detected no further signs of life under the rubble of a collapsed school building in #Indonesia's East Java province, the country's disaster agency said on Thursday. https://t.co/uMRrnUxe5X pic.twitter.com/iCFTJfVpm4— China Daily (@ChinaDaily) October 2, 2025
Кранови су распоређени како би се уклонили лагани остаци рушевина.
Школа се срушила раније ове недјеље због проблема са темељима док су у току били грађевински радови на горњим спратовима.
Свијет
Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат
Ал Хозини је локално позната исламска школа, а Индонезија има око 42.000 таквих школа у којима се школује седам милиона ученика.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
00
10
55
10
51
10
47
10
46
Тренутно на програму