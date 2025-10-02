Јак до олујни вјетар у Херцеговини, удари до 100 километара на час

Републички хидрометеоролошки завода издао је за данас и сутра упозорење на јак до олујни вјетар у Херцеговини гдје ће понегдје имати ударе и до 100 километара на час.

Максимални удари вјетра, који су најављени за данас и сутра, биће од 50 до 80 километара на час, а у брдско-планинским предјелима понегдје и до 100 километара на час.

Љубав и секс Само једно правило одржаће искру у вези: Урадите ово сваке двије недјеље

Вјетар ће у осталим предјелима бити умјерен до јак уз ударе од 30 до 60 километара на час.