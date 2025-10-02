Земљотрес у БиХ: Огласио се РХМЗ

Извор:
Српскаинфо
02.10.2025
08:37
Коментари:0
Синоћ у у 22 часа и 10 минута, регистрован је земљотрес у региону Груда.
Како су саопштили из Републичког хидрометеоролошког завода, земљотрес је био јачине 2,4 степена по Рихтеру.
"Мрежом сеизмолошких станица Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске у 22 часа и 10 минута по локалном времену, лоциран је земљотрес са епицентром у региону Груда. Ријеч је о земљотресу са магнитудом 2.4 Рихтера и процијењеним интензитетом у епицентралној зони од 3 степена Меркалијеве скале", саопштили су из РХМЗ.
Како кажу у овом заводу, земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осјетити у епицентралној зони.
“Трајало пар секунди”, “Солидно затресло”, неки су од коментара грађана.
