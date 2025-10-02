Logo

Земљотрес у БиХ: Огласио се РХМЗ

Српскаинфо

02.10.2025

08:37

Земљотрес у БиХ: Огласио се РХМЗ
Синоћ у у 22 часа и 10 минута, регистрован је земљотрес у региону Груда.

Како су саопштили из Републичког хидрометеоролошког завода, земљотрес је био јачине 2,4 степена по Рихтеру.

“Трајало пар секунди”, “Солидно затресло”, неки су од коментара грађана.

