Дојаве о бомбама у неколико школа! Ученици евакуисани, полиција на терену

Извор:

Телеграф

02.10.2025

08:27

Дојаве о бомбама у неколико школа! Ученици евакуисани, полиција на терену
Фото: Танјуг/АП

Дојаве о бомбама стигле су јутрос на неколико мејл адреса основних и средњих школа у Србији. Припадници МУП-а одмах су изашли на терен.

Драма у пријепољској школи

Јутрос, прије почетка првог школског звона, дјеца и родитељи који су пристизали у Основну школу "Владимир Перић Валтер" у Пријепољу обавијештени су да је стигла дојава да је у згради постављена бомба.

Двије највеће новопазарске основне школе, "Братство" и "Рифат Бурџовић Тршо" добиле су јутрос мејл о постављеној бомби. Припадници МУП-а су на терену, пише РТС.

Директор ОШ "Братство" Дејан Колунџић каже да су мејл видјели по доласку радника у ту образовну установу и да су родитељи и ученици одмах обавијештени да се настава неће одржавати док МУП не обави увиђај.

На исти начин је поступљено и у ОШ "Рифат Бурџовић Тршо".

Дојаве о бомбама у Врању

На службени мејл Гимназије "Бора Станковић", а затим и још неколико врањских основних и средњих школа стигло је обавјештење да је у школи бомба.

Полиција је овај случај потврдила што се тиче Гимназије, одакле су ученици евакуисани, а родитељи су рекли да је исти случај у школама "Вук Караџић" и "Радоје Домановић".

Према незваничним информацијама евакуисана су дјеца и из других школа, пише Телеграф.

