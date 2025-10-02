Logo

На Копаонику пао први снијег

Извор:

Танјуг

02.10.2025

07:58

Коментари:

0
На Копаонику пао први снијег
Фото: Танјуг/АП

На Копаонику је синоћ почео да пада први снијег и већ се формирао бијели покривач.

Како се може видјети на камерама на порталу Инфокоп, снијег је синоћ интензивно падао, а јутрос су падавине тамо слабе, уз маглу и температуру између минус 2,2 и 1,5 степени Целзијуса испод нуле.

Снијег се, према прогнози, на тој планини очекује и данас и сутра, док ће за викенд доћи до разведравања и пораста температуре на шест степени Целзијуса.

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) објавио је упозорење за брдско-планинске предјеле јужне и источне Србије на снијег и формирање снијежног покривача данас и сутра.

Колона, аутомобили, саобраћај

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

Како се наводи у упозорењу, данас и сутра у брдско-планинским предјелима југозападне, јужне, југоисточне и источне Србије биће облачно и хладно са снијегом уз формирање покривача.

У брдским и нижим планинским предјелима се очекује од 10 до 20 цм, локално преко 30 цм, а у вишим и преко 50 цм снијега за период од 48 сати.

Подијели:

Тагови:

Kopaonik

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На фотографији се види саобраћајна гужва, колона аутомобила који стоје испред семафора.

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

3 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Ове улице и насеље данас остају без струје

3 ч

0
Беба дијете

Друштво

Српска богатија за 23 мала становника

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Држављанин БиХ ухапшен на Октоберфесту

3 ч

0

Више из рубрике

Савјет безбједности УН 21. октобра о Косову и Метохији

Србија

Савјет безбједности УН 21. октобра о Косову и Метохији

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Денис из Сјенице осуђен јер је у затвору силовао другог осуђеника

14 ч

0
Беливуков војник: Ухапшен вођа навијача Лазар Маринковић Луцифер

Србија

Беливуков војник: Ухапшен вођа навијача Лазар Маринковић Луцифер

17 ч

0
Осуђен отац који је ранио дијете и себе вадећи метак из пиштоља

Србија

Осуђен отац који је ранио дијете и себе вадећи метак из пиштоља

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Промјена у топ 5: Како изгледа нова АТП листа

10

51

Кремљ најавио састанак Путина и Додика

10

47

Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

10

46

У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

10

41

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner