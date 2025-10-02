На Копаонику пао први снијег

Извор:
Танјуг
02.10.2025
07:58
На Копаонику је синоћ почео да пада први снијег и већ се формирао бијели покривач.
Како се може видјети на камерама на порталу Инфокоп, снијег је синоћ интензивно падао, а јутрос су падавине тамо слабе, уз маглу и температуру између минус 2,2 и 1,5 степени Целзијуса испод нуле.
Снијег се, према прогнози, на тој планини очекује и данас и сутра, док ће за викенд доћи до разведравања и пораста температуре на шест степени Целзијуса.
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) објавио је упозорење за брдско-планинске предјеле јужне и источне Србије на снијег и формирање снијежног покривача данас и сутра.
Како се наводи у упозорењу, данас и сутра у брдско-планинским предјелима југозападне, јужне, југоисточне и источне Србије биће облачно и хладно са снијегом уз формирање покривача.
У брдским и нижим планинским предјелима се очекује од 10 до 20 цм, локално преко 30 цм, а у вишим и преко 50 цм снијега за период од 48 сати.
