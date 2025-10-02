Logo

Данас још хладније, на планинама снијег

02.10.2025

08:32

Фото: Flo Maderebner/Pexels

Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити још хладније и вјетровито вријеме уз повремене падавине, а на вишим планинама на истоку са сусњежицом и снијегом.

Јак сјеверни вјетар ће додатно појачавати осјећај хладноће, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Крајем дана на сјеверозападу и југу доћи ће до постепеног разведравања.

Максимална температура ваздуха биће од шест на истоку до 15 на југу и понегд‌је на сјеверу, у вишим пред‌јелима од два степена Целзијусова.

Дуваће умјерен до јак сјеверни вјетар, у Херцеговини јака и олујна бура.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава облачно вријеме, а само понегд‌је је падала слаба киша, на планинама и слаб снијег.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Чемерно један, Хан Пијесак два, Калиновик и Кнежево три, Соколац и Дринић четири, Гацко пет, Мркоњић Град и Тузла шест, Фоча, Сребреница, Шипово, Рибник, Сарајево и Зеница седам, Бијељина, Вишеград, Србац, Рудо, Брчко и Бихаћ осам, Бањалука, Приједор, Добој, Зворник и Нови Град девет, Билећа 10, Требиње 12 и Мостар 13 степени Целзијусових.

Вријеме

Снијег

