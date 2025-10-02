''Наш човјек'' преварио за плату радника у Њемачкој

Извор:
Велики број људи из цијелог региона већ деценијама одлази на рад у иностранство, најчешће у Њемачку.
Дио их одлази по пропису, нарочито откад је Хрватска чланица Европске уније, али дио их, нажалост, још увијек ради без папира, "на црно", како се каже.
Сви проблеми и неугодности таквога начина рада, као и неплаћања за обављене послове, могу се видјети у једном преузетом статусу на Фејсбук групи "Балканци у Њемачкој".
"Људи, морам подијелити своје искуство, можда некоме помогне. Кад сам дошао у Њемачку, нисам имао папире ни уговор, а требао ми је новац да преживим. Пристао сам радити на црно код једног ‘нашег човјека’, у грађевини. Договорили смо се 12 евра на сат, смјене по 10 - 12 сати. Први мјесец је све било океј, дао ми је дио пара у кешу, али онда је почео одгађати. Други мјесец ми је рекао: ‘Сад ће бити, само чекам уплату од газде.’ Трећи мјесец – ништа. Радио сам три мјесеца, поломио се од посла, а он ми на крају исплатио само 500 евра и рекао: ‘Шта ћеш, немаш уговор, коме ћеш се жалити?’", написао је.
"Да ствар буде гора, једном сам пао с љестви и повриједио ногу. Нисам могао ни доктору јер сам се плашио да не открију како радим на црно. Лежао сам седмицама, без икаквих права, без боловања, без осигурања. Онај ‘наш човјек’ ми се више никад није јавио. Зато вас молим – немојте пристајати на рад на црно, колико год било тешко. На крају останеш без пара, без папира, без здравља и без икога да ти помогне. Је ли још неко имао такво искуство? И шта сте радили кад вас ‘наши’ преваре на овакав начин?", упитао се он у Фејсбук групи "Балканци у Њемачкој".
Објава је подстакла доста коментара.
"Пријави га инспекцији", био је један од неколико таквих.
"Објави му име, да знамо ко је по имену и презимену", "Отворено име и презиме, врати му то", писали су неки.
"Ма чувајте се ви наших и осталих сличних послодаваца... То је правило број 1"; "Требао си га пријавити па би он видио можеш ли или не можеш ништа, бјежи од наших г...а што даље"; "Има и поштених газда. Нису сви преваранти"; "Чим се он назива газда, није поштен, вјеруј ми", изнијели су неки оцјене о газдама, нарочито са ових простора.
Велики дио коментара односи се на мане рада на црно: "Буди сретан што те није инспекција ухватила и депортовала. На црно се не ради код наших"; "Нисам толико глуп да радим на црно"; ...
"Посао на црно у Њемачкој (и шире у ЕУ) је као играње руског рулета с папирологијом. Може проћи као “ништа се није догодило”, али ако вас ухвате, посљедице нису ситне. Посао на црно многима дјелује као згодно рјешење: брзо се договорите, одмах радите, новац на руке, без бирократије и пореза. Али свака та “уштеда” долази с цијеном – и то не малом. То није само ситуација “радим без пријаве”. Посао на црно значи било какав рад који није пријављен пореској и социјалној служби. Чак и ако сте на папиру пријављени на пола радног времена, а заправо радите пуно – то спада у исту категорију. Ево реалности: Казне: можете платити до 5.000 € ако вас ухвате. Без осигурања: повреда на послу? Сви трошкови иду на ваша леђа. Нема стажа: године проведене на црно не улазе у пензију. Проблеми са социјалом: ако примате помоћ, а радите на црно, не само да губите право на њу него морате и вратити новац", записао је, међу осталим, један упућени коментатор, преноси "Слободна Далмација".
